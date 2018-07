Pai do garoto morto no CT do Vasco não reclama do clube O atleta Wendel Junio Venâncio da Silva, de 14 anos, que morreu anteontem durante treino da equipe sub-15 do Vasco, foi enterrado ontem, com uma bandeira vascaína sobre o caixão, em São João Nepomuceno (MG). Ele fazia testes para entrar no time.