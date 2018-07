Podemos dizer que vivemos no País do futebol? Desde 1894, quando Charles Miller trouxe da Inglaterra duas bolas, um livro com as regras do esporte e um par de chuteiras, convivemos com incoerências administrativas, desorganização e desmandos por interesses secundários. Já invadimos o século 21, entramos há tempos na "era do profissionalismo", falamos em parcerias e gestões modernas, mas a verdade é que pouca coisa mudou.

Somos, de fato, o País do futebol dentro das quatro linhas e graças ao talento de nossos jogadores, ao trabalho dos treinadores e à visão de alguns poucos dirigentes e empresários. A perspectiva de evolução nas esferas do poder bate à nossa porta, mas na prática não sai do papel.

Não seria muito mais interessante a realização de dois superclássicos Santos x Corinthians no Morumbi com 120 mil torcedores, em vez de um jogo na Vila e outro no Pacaembu para 50 mil? As picuinhas envolvendo cartolas corintianos e são-paulinos têm tirado grandes partidas do principal estádio de São Paulo. O maior prejudicado, como sempre, é o torcedor, além dos cofres dos próprios clubes.

Decisões amadoras como essa impedem milhares de pessoas de ver duelos históricos como o de anteontem e "obrigam" os dirigentes a aumentar o preço dos ingressos para minimizar o impacto do lucro perdido. O Santos poderia ao menos ter mandado seu jogo no Morumbi, como pretendia inicialmente, mas, como troco ao Corinthians, resolveu receber o rival na Vila Belmiro. A escolha foi infeliz.

Privou boa parte de seu público de prestigiar a equipe e ainda viu o ferrolho corintiano anular Neymar no apertado campo da Baixada. O placar adverso de 1 a 0 é perfeitamente reversível, principalmente se Neymar recuperar o encanto, mas bater o motivado Corinthians no Pacaembu será missão ingrata.

Outra tolice é o esvaziamento do início do Brasileirão. A principal competição do País é empobrecida justamente pela CBF, a entidade que a organiza. Tem cabimento a disputa começar em meio a fases finais de Libertadores e Copa do Brasil? Para resolver o velho problema, bastaria melhorar o calendário e diminuir os longos e decadentes Estaduais. A questão é como lidar com os conchavos políticos.

E a seleção, que nunca se apresenta no Brasil? Marin promete trabalhar para, em breve, trazê-la de volta ao País. Talvez seja tarde, porque o interesse do torcedor pela amarelinha despencou nos últimos anos. Bem, olhemos pelo lado positivo. A distância da equipe nos livrou, no último amistoso, de ver de perto o baile de Messi, esse gênio que a cada dia se torna mais espetacular.