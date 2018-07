Palco da final da Copa de Futsal ainda não está pronto

BANGCOC - A Fifa confirmou nesta quarta-feira que o palco programado para receber a decisão do Mundial de Futsal, programado para começar na quinta na Tailândia, ainda não foi concluído e está com a sua obra atrasada. A Arena de Futsal de Bangcoc ainda não teve a quadra instalada e não possui os certificados de segurança necessários para receber os espectadores.

O ginásio vai passar por uma inspeção final na próxima segunda-feira, de acordo com a Fifa. O atraso nas obras obrigou a entidade, no início deste mês, a alterar o local de algumas das partidas que estavam programadas para serem disputadas no local, válidas pela primeira fase e pelas oitavas de final.

Os organizadores locais do torneio culparam as fortes chuvas, que provocaram inundações, pelo atraso nos prazos de construção da Arena de Futsal de Bangcoc, com capacidade para 12 mil pessoas e um custo estimado de US$ 40 milhões.

Além da final, programada para o dia 18 de novembro, o ginásio deve receber partidas das quartas de final e das semifinais. A Fifa, porém, estabeleceu que uma série de condições precisam ser cumpridas para que o local seja liberado.

"Entre as condições estão a redução da capacidade do local, fechando o acesso do público ao quinto andar, e o cumprimento de todos os procedimentos de segurança da Fifa, que incluem a entrega de um certificado de segurança emitido pelo órgão público pertinente (como o Corpo de Bombeiros), o envio de um plano de evacuação de emergência, a adoção de uma apólice de seguro que cubra todos os riscos e a finalização de um circuito fechado de televisão", afirma a Fifa, em nota oficial.

A quadra também precisará estar pronta no momento da inspeção final, em 5 de novembro. Há três opções para que este problema seja resolvido, de acordo com a Fifa: uma quadra ser enviada da Itália, a alfândega tailandesa liberar a quadra que foi importada ou o material ser trazido de Taiwan ou da Malásia.

Enquanto esse impasse não é resolvido, as seleções se preparam para o início do Mundial de Futsal. O torneio começa nesta quinta-feira com a disputa de quatro partidas. A seleção brasileira vai estrear às 12 horas (de Brasília), em Nakhon Ratchasima, contra o Japão.