Palestra Itália não ficará pronto no prazo

SÃO PAULO - Com mais de um ano de antecedência, a WTorre, construtora responsável pela Arena Palestra Itália, já avisou: não conseguirá entregar o estádio do Palmeiras em abril de 2013, como havia prometido. De acordo com a empresa, apenas 23% das obras estão concluídas e, no próximo mês, o cronograma dos trabalhos deverá ser redefinido para que seja estipulada uma nova data de entrega.

"Abril de 2013 foi um prazo comercial, que nós colocamos como limite, mas não vamos conseguir entregar", admitiu o diretor de novos negócios da WTorre, Rogério Dezembro. "Acredito que vai ficar para meados de 2013, mas de 2013 não passa." Segundo Dezembro, mesmo com o atraso, o estádio ficará pronto dentro do previsto no contrato assinado com o Palmeiras. "Com relação ao prazo contratual, estamos com folga e não vamos atrasar", garantiu.

Entre os fatores responsáveis pelo atraso, está o tipo de alvará concedido pela prefeitura. Hoje, a WTorre tem permissão para reforma do Palestra Itália e, por isso, não pode derrubar toda a estrutura do estádio. No fim do ano passado, durante visita do prefeito Gilberto Kassab ao local, a empresa pediu que o alvará fosse modificado para que parte da arquibancada pudesse ser colocada no chão. A demolição faria a WTorre economizar tempo e dinheiro.

"Já fizemos a solicitação. Agora estamos esperando a resposta. Talvez em fevereiro voltaremos a conversar com a prefeitura", disse Dezembro. Ele, no entanto, faz um alerta. "Também não adianta nada se esse alvará demorar para ser alterado. Dependendo de quando ele for sair, compensa mais a gente ir tocando a obra do jeito que está, dentro do plano inicial", afirmou.

Outra queixa de Dezembro é a impossibilidade de trabalhar em três turnos pelo fato de o Palestra Itália estar localizado em área residencial.Para efeito de comparação, esta semana 60 funcionários passaram a trabalhar das 20h às 5h40 nas obras do Itaquerão, futuro estádio do Corinthians, e desde novembro uma equipe trabalha das 13h às 23h20. Iniciada dez meses depois do Palestra Itália, a obra do Itaquerão também está 23% concluída. "Lá anda mais rápido porque o terreno já estava limpo. Eles não demoraram 60 dias para conseguir a autorização para derrubar uma árvore", defendeu-se Dezembro.