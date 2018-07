Palmeiras acerta com Juninho e deve ficar sem Pierre

SÃO PAULO - O primeiro reforço do Palmeiras para 2012 não tem status de craque nem é experiente, como o técnico Luiz Felipe Scolari vem pedindo, mas custou barato e foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Juninho deve assinar até amanhã com o clube e ainda nem sabe se chegará para ser titular.

O Palmeiras já havia acertado as bases salariais com o jogador há alguns dias, mas faltava viabilizar os trâmites do negócio. E ontem o clube fechou que comprará 25% dos direitos federativos do lateral.

O Figueirense aceitou vender os seus 15%, e os outros 10% vêm do Audax - o clube paulista, ex-Pão de Açúcar, continua com 40%, sendo que os outros 35% são da BMG. O Palmeiras desembolsou R$ 700 mil e fechará contrato de três anos. Aos 21 anos, Juninho pode chegar para ser reserva. Afinal, o pedido de Felipão para a lateral-esquerda é Kléber, do Internacional. E a diretoria alviverde corre para fechar o negócio.

Segundo alguns conselheiros, o atacante Osvaldo, do Ceará, também foi procurado pelo clube. "A gente realmente estudou isso, pois ele é um bom jogador. Mas no momento não tem nada", disse o presidente Arnaldo Tirone.

Gilmar Veloz, empresário do atleta, afirmou que ele "não fez contato com nenhum clube."

De acordo com a rádio paraguaia "780 AM", o ex-jogador e agora técnico da seleção do Paraguai, Arce, indicou Luis Caballero para Felipão. O atacante de 21 anos é do Olímpia.

PIERRE

O volante deve fechar novo contrato com o Atlético-MG. "O Pierre quer continuar no Atlético, e agora cabe um acerto entre os dois clubes", disse o empresário Luiz Alberto de Oliveira.