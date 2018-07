Palmeiras agoniza na zona da degola

O Palmeiras deu ontem mais um passo rumo à Série B ao sofrer a 18.ª derrota em 30 jogos neste Campeonato Brasileiro. Dessa vez, quem aproveitou a bagunça que se tornou o time alviverde foi o Náutico, que não teve grandes dificuldades para vencer por 1 a 0, ontem, nos Aflitos.

Os resultados dos outros jogos deixaram a diferença para sair da zona de rebaixamento nos mesmos nove pontos (26 do Alviverde contra 35 do Bahia). A diferença é que agora restam só oito rodadas.

O final de semana do Palmeiras começou no sábado com uma conversa do elenco com Alfredo Rocha, um dos maiores conferencistas do País, especialista em palestras motivacionais e que tentou passar um pouco de confiança aos jogadores. Domingo, no momento em que a delegação almoçava, torcedores da Mancha Alviverde foram até o hotel e tiveram uma conversa forte com o técnico Gilson Kleina e com o gerente de futebol César Sampaio.

Em campo, o Palmeiras, com apenas sete pontos somados fora de casa, precisava vencer o Náutico a todo custo. Com sete desfalques, o Alviverde começou com marcação sob pressão. Esbanjando vontade, a defesa jogava com seriedade, o meio tinha tranquilidade para tocar a bola e o ataque parecia saber o que estava fazendo. Mas esse "novo" Palmeiras não durou muito tempo. O nervosismo e erros infantis se repetiram e minaram o time.

Aos 11, Obina teve grande chance de marcar e, quem sabe, mudar a história do jogo, mas Alison salvou o gol em cima da linha. Dois minutos depois, o Náutico saiu em velocidade, Kieza recebeu a bola sem marcação na entrada da área, cortou Thiago Heleno com extrema facilidade e bateu sem chances para Bruno: Náutico 1 a 0.

O até então competitivo grupo deu lugar ao combalido elenco, que só assistiu o São Paulo atropelar o time semana retrasada e que perdeu para o Coritiba em Araraquara quinta-feira, quase sem nenhuma chance de gol.

Difícil explicar o que leva um time a cair de produção de forma tão drástica que não seja o fator psicológico. Após sofrer o gol, os rápidos atacantes do time pernambucano passaram a dar trabalho para a defesa palmeirense. Tanto que, antes dos 30 minutos do primeiro tempo, os zagueiros Leandro Amaro e Thiago Heleno já haviam recebido o cartão amarelo por faltas violentas.

Perdido. No intervalo, Kleina mandou o time atacar e voltar a ter a pegada dos minutos iniciais. Mas o efeito foi contrário. O Náutico é quem quase ampliou a vantagem com Rhayner, que acertou a bola na trave.

Aos 19 minutos, mais uma prova de que o lado emocional dos jogadores anda falando mais alto. Se na derrota para o Corinthians o descontrole partiu de Luan, ontem foi a vez de Thiago Heleno. Araújo partiu em velocidade e o zagueiro deu um carrinho violento no atacante para ganhar vermelho direto.

Depois disso, Kleina então resolveu apostar nos reservas para tentar ao menos um empate, mesmo com um a menos. O problema, porém, é que ao olhar para o banco viu Román, Leandro, Patrik, Patrick Vieira, Vinicius e Betinho. O técnico colocou Betinho no lugar de Márcio Araújo, abrindo o time. Depois trocou Mazinho por Patrick Vieira e Obina por Vinicius.

Sem Maurício Ramos, o lateral Artur virou zagueiro e o meia Tiago Real foi jogar de lateral. Na frente, Vinicius, Betinho e Luan. Os minutos finais foram de um Náutico tranquilo contra um desesperado Palmeiras que tentou de qualquer jeito chegar ao gol, mas não conseguiu.

Nas arquibancadas, os palmeirenses não escondiam o desespero. Alguns derramaram lágrimas, repetindo a cena vista na derrota para o Coritiba. Essa é a sina do Palmeiras. O time agoniza e sua gente sofre.