Palmeiras anuncia mudança no sistema de venda de ingressos

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira mudanças no sistema de venda de ingressos para jogos no Allianz Parque. Após a decisão na câmara de arbitragem sobre a divisão das cadeiras do estádio, a construtora WTorre terá o direito de comercializar 10 mil assentos na arena. Essa quantidade, então, deixará de ser comercializada pelo clube por meio do programa de sócio torcedor.

O time alviverde e a construtora viveram um impasse durante dois anos sobre o direito de comercialização das cadeiras. Cada um considerava ter uma interpretação diferente do contrato. O caso foi para a Câmara de Arbitragem e Conciliação da Fundação Getúlio Vargas, que em outubro do ano passado anunciou a vitória palmeirense. O resultado fez com que a WTorre tivesse direito de se utilizar de apenas 10 mil, embora a empresa entendesse anteriormente ter o direito à totalidade do estádio.

O fim da batalha nos bastidores propiciou a mudança no sistema de vendas, anunciada nesta sexta pelo Palmeiras. Caso a WTorre não venda os lugares a que tem direito, as sobras poderão ser aproveitadas pelo clube alviverde.

"Assim, para os jogos oficiais do time profissional do Palmeiras, de acordo com os calendários oficiais (FPF, CBF, Conmebol, Fifa), a venda de tais cadeiras somente ocorrerá pela parceira Real Arenas, ou, caso estejam disponíveis, pelo Palmeiras diretamente na bilheteria (física ou virtual), sem a incidência dos benefícios do Programa Avanti, tais como rating e descontos, independente do plano", diz trecho do comunicado.