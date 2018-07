Palmeiras aposta tudo em Wesley

O Palmeiras tem hoje mais uma decisão pela frente para sair da zona de rebaixamento. Desta vez, a batalha vai ser em Porto Alegre, contra o Internacional. A diferença em relação aos jogos anteriores está no cardápio à disposição do técnico Gilson Kleina para ele montar a equipe.

O time alviverde soma 32 pontos, quatro menos do que o Bahia, pior time dos que estão fora da zona de rebaixamento. A confiança de Kleina se dá pelo fato de que ele nunca teve tantas opções para montar o time, desde que chegou ao clube.

Sem nenhum jogador suspenso, o treinador não poderá contar apenas com os que estão machucados há algum tempo - casos de Fernandinho e Valdivia - e agora Thiago Heleno, que sentiu dores no quadril e foi vetado. De resto, Kleina tem todo mundo à disposição.

Betinho, por exemplo, que foi titular nos últimos dois jogos no Brasileiro e até fez o gol da vitória contra o Bahia, não foi relacionado para a partida de hoje. Luan, Barcos, Obina e Maikon Leite foram os atacantes escolhidos pelo treinador.

Mas a principal novidade será a presença de Wesley, que atuou por alguns minutos contra o Cruzeiro e pela primeira vez começa um jogo como titular após passar por cirurgia no joelho direito, em abril. A última vez que iniciou uma partida foi no dia 28 de março, contra o Paulista.

"Passei por um momento difícil quando cheguei e me machuquei, mas agora tenho chance de voltar. Minha hora chegou e estou bem ansioso", disse o meia.

Além de tantas opções, as vitórias nas últimas duas partidas no Brasileiro fizeram o elenco voltar a sonhar com a fuga da degola e tentar esquecer a eliminação na Copa Sul-Americana, que não foi bem aceita por alguns atletas. "Foi péssimo o que aconteceu, mas agora temos de focar o Inter", disse o goleiro Bruno.

E também estará em campo um tabu. A última vitória do Alviverde em Porto Alegre foi há 15 anos. De lá para cá, foram sete derrotas e três empates.

Um passo de cada vez. Kleina luta para que os poucos atletas que se abalaram com a eliminação na Sul-Americana, caso de Bruno e de Barcos, consigam deixar para trás o que passou e pensar só na situação atual. "Temos de saber diferenciar as coisas. O foco é o Brasileiro e temos de fazer o nosso trabalho, que é somar pontos. É como sempre falo: precisamos viver jogo a jogo", disse o treinador.

A situação do adversário também é algo inédito para o Palmeiras. É a primeira vez que o Alviverde enfrenta uma equipe em que o técnico está ameaçado de demissão neste Brasileiro. O Inter empatou com o Sport e perdeu para Atlético-GO e Figueirense no returno, as três equipes que estão na zona da degola.

Para piorar, não vai contar com Leandro Damião e Dagoberto, machucados. Com isso, Rafael Moura joga ao lado de Forlán no ataque. No meio, Ygor, autor do gol da vitória colorada no primeiro turno, está suspenso. Em seu lugar entra Josimar.

"Sabemos que o Inter não vem de um bom momento, mas acabou de ganhar do Vasco (2 a 1, no Rio). Eles querem começar uma sequência e isso pode nos complicar", alertou o garoto Patrick Vieira, que será titular no Palmeiras pela terceira vez consecutiva no Nacional.