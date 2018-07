Palmeiras: Bruno Dybal é a aposta da base de Felipão

SÃO PAULO - Se no time profissional a temporada não foi tão boa para o Palmeiras, entre os meninos do sub-17 o ano foi especial. Campeão paulista da categoria, a equipe fez com que o técnico Luiz Felipe Scolari resolvesse olhar com mais atenção para os garotos. Dentre eles, um dos que mais agradou ao treinador foi o meia Bruno Dybal.

O menino de 17 anos chama a atenção pela personalidade. Capitão da equipe, ele vai disputar a Copa São Paulo do ano que vem e deve ser promovido ao time profissional em seguida. A vontade em brilhar com a camisa alviverde fez ele recusar boas propostas do futebol italiano.

Palermo, Napoli e Milan já tentaram levá-lo. "Não é hora de sair. Quero jogar no time de cima e fazer história aqui", disse o menino, que não teme a pressão da torcida. "Pode ser um risco subir agora, mas eu sempre trabalhei para tentar subir. Agora que tenho chance, não vou deixar passar", avisou.

O Palmeiras procura um meia para jogar ao lado de Valdivia. Dybal se candidata. "Vou trabalhar para ganhar o meu espaço. Não vou deixar essa chance passar."