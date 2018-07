Palmeiras cogita protestar na Fifa contra assédio do Flamengo

SÃO PAULO - O Palmeiras estuda acionar a Fifa pelo assédio do Flamengo a Kleber. O clube paulista está irritado com as atitudes do rival carioca.

O técnico Luiz Felipe Scolari, por exemplo, disse duvidar da real proposta rubro-negra e afirmou que o rival só tem assediado Kleber para tumultuar o ambiente palmeirense.

O vice-presidente Roberto Frizzo não nega a intenção de ir à Fifa contra o Flamengo. "Isso é um assunto interno", limitou-se a dizer o dirigente.

O Palmeiras informa que a multa para Kleber sair do clube é de R$ 140 milhões.

A discussão para saber se o atacante merece aumento causa desavenças no Palmeiras. Tirone já prometeu uma valorização ao jogador, até para não perdê-lo, mas prefere fazer isso depois que ele completar a sétima partida pelo time. E Felipão é a favor de um aumento ao seu camisa 30.

Uma ala do clube (incluindo Frizzo, cada vez mais contestado no Palmeiras), porém, luta para que o presidente resista às pressões do atacante.

E muitos dizem que ele não faria falta ao time - nos três últimos jogos sem ele, foram duas vitórias e um empate.

Nesta terça-feira, será realizada uma reunião do Conselho de Orientação Fiscal (COF) para discutir o assunto - e a maioria dos cofistas vai brigar para que Kleber não tenha aumento.

Veja também:

Com ou sem Kleber, Felipão prioriza organização tática

Em silêncio, Flamengo aguarda resposta de Kleber

Kleber se diz forçado a jogar 7.ª partida pelo Palmeiras e critica vice

Frizzo desmente Kleber e diz que jogador força saída do Palmeiras

ANTERO GRECO - Será que termina em pizza o caso Kléber?