Palmeiras, com mais pressão e vontade

SÃO PAULO - O torcedor do Palmeiras que for assistir à estreia da equipe no Campeonato Paulista hoje, contra o Bragantino, às 17 horas, em Bragança Paulista, vai ver pouca diferença da equipe que encerrou a temporada passada. Mas, se os jogadores são praticamente os mesmos, a promessa é que a mentalidade será outra e a vontade, bem maior.

A base do time é a mesma do ano passado. Dos reforços contratados, quem tem mais chance de começar como titular é Juninho, embora o técnico Luiz Felipe Scolari o tenha mandado para a equipe reserva no último coletivo. No gol, a novidade é Bruno, substituindo Deola, suspenso. O restante dos jogadores já é bem conhecido pela torcida.

Mas eles pedem para que a torcida não perca a esperança e comece a pensar que tudo continuará como foi em 2011. Os jogadores prometem um Palmeiras mais ligado, com vontade e ciente de que não pode mais errar. Por isso, se negam a fazer promessas.

"Ano passado, falamos que tudo seria diferente, que iríamos ser campeões e nada aconteceu. Então o melhor é ficar quieto e jogar bola", resumiu Cicinho, expressando o que muito torcedor palmeirense pensa. O lateral desabafou. "Eu não aguento mais ser 'zoado' na rua e até pelos meus amigos porque não ganhamos nada."

A diretoria encerrou 2011 prometendo trazer reforços de peso, os camarões pedidos por Felipão. O mais próximo que chegaram disso, porém, foram as aquisições de Daniel Carvalho e do argentino Hernán Barcos. "Temos um bom elenco e vamos focar no Paulistão para apagar tudo de ruim que aconteceu", disse o zagueiro Henrique.

Além de Deola, outro importante desfalque do Palmeiras é o técnico Felipão. Nos próximos três jogos ele não poderá ficar no banco, suspenso por ter criticado publicamente o árbitro Paulo César de Oliveira na semifinal do Paulista do ano passado, quando a equipe alviverde perdeu nos pênaltis para o Corinthians. Seu fiel escudeiro, Flávio Murtosa, comanda a equipe.

O auxiliar parece ter feito a lição de casa e garante que conhece muito bem o Bragantino. "É um time que joga junto faz algum tempo e é muito difícil de ser batido quanto atua em seus domínios", disse Murtosa, que pediu paciência para a torcida. "Ela precisa entender que o início é mais difícil."

Mas ninguém no Palmeiras parece conhecer tão bem o adversário quanto o goleiro Bruno, que terá a oportunidade de iniciar o ano como titular (mais informações nesta página). Ele revelou que conversou com o também goleiro Gilvan, que já defendeu o Bragantino, e ficou sabendo dos pontos fortes do rival.

"Eles têm uma bola parada muito boa. Tem o Giancarlo que é alto e o Romarinho é rápido. Jogam com três zagueiros e um deles é o Luís Henrique, que jogou no Palmeiras B", detalhou.

A única dúvida da equipe é Luan, que sente dores no pé esquerdo e ficou dois dias sem treinar no gramado. Por isso, mesmo que tenha condições de jogo, pode ficar no banco, por falta de ritmo. Maikon Leite é o titular.

Base mantida. O Bragantino promete sufocar o Palmeiras e aproveitar o fato de ser início de temporada e o adversário ainda não estar bem fisicamente. Para ganhar ainda mais força, a diretoria fez uma promoção na venda de ingressos e a expectativa é de que 10 mil torcedores acompanhem este primeiro jogo do ano.

A principal novidade está no gol, onde Rafael, emprestado pelo Corinthians, será o titular, e o atacante Giancarlo, vindo do Paraná e destacado pelo goleiro Bruno como um dos perigos da equipe, também estreia.