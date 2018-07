Palmeiras começa 2012 pressionado a quebrar jejum de títulos

SÃO PAULO - O Palmeiras entra no Campeonato Paulista como um dos times grandes mais pressionados por sua torcida. A falta de títulos e a temporada anterior decepcionante fazem com que o Estadual ganhe ainda mais importância ao time alviverde.

Os jogadores parecem sentir o peso. "Chega de falarmos que vamos entrar para brigar pelo título. Todo ano é a mesma história. Temos de parar de falar e começar a jogar. Não aguento mais ser motivo de piada", sentenciou o lateral-direito Cicinho.

O último título do Palmeiras foi justamente o Paulista, em 2008. No ano passado bateu na trave. O time fez boa campanha na primeira fase, mas parou na semifinal, com a derrota para o Corinthians nos pênaltis.

Para esta temporada, a diretoria negociou com 27 jogadores, número revelado pelo gerente de futebol César Sampaio. Só quatro foram contratados: o lateral-esquerdo Juninho, o zagueiro paraguaio Adalberto Román, o meia Daniel Carvalho e o atacante argentino Hernán Barcos. Felipão espera receber mais um lateral-direito e um atacante para fechar o elenco.

O que o Palmeiras tem como ponto forte para a disputa do Estadual é sua defesa. Embora tenha sofrido muitas críticas pelo excesso de gols tomados de bola parada, o time acabou a temporada passada como umas das melhores defesas do Brasileiro e neste ano se reforçou com a chegada de Román.

No meio, a esperança está nos pés do chileno Valdivia, que conseguiu realizar toda a pré-temporada sem problemas de lesões e promete voltar a ser o "Mago" que tanto encantou a torcida alviverde em sua primeira passagem pelo clube.

O Paulista é especial também por ser a primeira competição em que o goleiro Marcos não atua mais profissionalmente. Deola será o titular, agora, de fato.

