Palmeiras comemora fim da dependência de Assunção

Vários são os motivos que os palmeirenses destacam para explicar a boa fase da equipe, invicta há 21 jogos - somando o amistoso contra o Ajax, no início do ano. Entrosamento, time unido, humildade... Tudo serve para explicar a calmaria e o bom futebol alviverde. O fato é que tudo isso somado faz com que a equipe se torne um time imprevisível. Hoje é difícil marcar o Palmeiras.

A constatação de tal teoria pode ser demonstrada através dos gols marcados pela equipe na temporada. Se no ano passado a bola parada de Marcos Assunção salvou a equipe diversas vezes, hoje ela é apenas mais uma arma.

Contra a Ponte Preta, por exemplo, ela voltou à tona. Mas antes, o Palmeiras abriu o placar com Juninho, após uma bela tabela entre Valdivia e Daniel Carvalho, que viu o lateral passando pelas costa da marcação e jogou na medida para ele bater por cima do goleiro. Depois, Marcos Assunção cobrou falta e ampliou a vantagem.

Ao longo da temporada, já foram gols de quase todas as formas. Lançamentos, contra-ataques, tabela, cabeceios, pênalti, faltas, enfim, o time deixou de ser dependente de um ou outro jogador.

"Estamos trabalhando bastante para conseguir isso e ter uma maior variação de jogadas. Os resultados estão vindo rápido e hoje podemos surpreender os adversários de várias formas", comemorou Juninho, que marcou no sábado seu terceiro gol com a camisa alviverde.

A variação de armas faz com que dez jogadores já tenham marcado gols pela equipe. "O time aprendeu a jogador junto e sem essa de um querer ser melhor do que o outro. Nunca concordei com essa história de o time ser dependente de mim, mas, se era, deixou de ser", disse Assunção.

O mais importante para o técnico Luiz Felipe Scolari é que tudo isso o ajuda a conseguir mais rapidamente montar o esquema tático que deseja. Hoje, o time está com sua cara e pode mudar alguns jogadores que não vai perder a identificação.

No ataque, por exemplo, ele aproveitou a suspensão de Maikon Leite contra a Ponte Preta para testar Daniel Carvalho e Valdivia juntos, algo que ele negava veementemente que poderia fazer um dia. Deu certo.

E cada jogador sabe bem sua função. Alguns se destacam mais, como Artur, que tem chamado a atenção do treinador por se preocupar mais em colaborar na defesa em vez de partir para o ataque, como Cicinho faz. Mas, dependendo do adversário, Felipão pode optar pelo lateral mais ofensivo. Já Márcio Araújo tem atuado muitas vezes como um terceiro zagueiro, para dar maior liberdade aos meias.

Tinga fica. O Botafogo entrou em contato com o Palmeiras interessado no empréstimo do volante Tinga, mas a negociação não foi adiante. O time carioca ofereceu como troca o também volante Somália, que tem sido pouco aproveitado pelo técnico Oswaldo de Oliveira.

Felipão rejeitou a troca por não ter se interessado pelo jogador, já que possui muitos volantes na equipe, mas admite a possibilidade de Tinga ser emprestado, já que ele perdeu espaço na equipe com a ascensão de João Vitor, Chico e Patrik. Ainda assim, por enquanto ele continua no clube.

