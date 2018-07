Palmeiras complica vida do São Paulo

O Palmeiras mostrou ontem no Pacaembu que, mesmo sem maiores pretensões no Campeonato Brasileiro, ainda tem o que fazer na competição. Sem chance de título e também de uma vaga na Libertadores de 2012, conseguiu atrapalhar o São Paulo ao vencer por 1 a 0. E agora quer tirar o título brasileiro do Corinthians no próximo domingo, também no velho estádio.

A vitória ontem deixaria o São Paulo mais perto da próxima edição da Libertadores. Com o resultado negativo, o time caiu para a 8.ª colocação, com 56 pontos, e agora precisará vencer o Santos na rodada final e ainda torcer por uma combinação de resultados para atingir seu objetivo. Ficou complicado.

Neste Campeonato Brasileiro, o São Paulo não venceu nenhum clássico. Aliás, na temp0rada inteira só derrotou um grande paulista no jogo em que Rogério Ceni marcou o 100º gol na vitória contra o Corinthians pelo campeonato estadual.

Já livre do perigo do rebaixamento, o Palmeiras jogou sem a pressão das últimas rodadas. Apesar da semana ainda conturbada no clube - assessoria de imprensa, advogado e gerente administrativo foram demitidos pelo presidente Arnaldo Tirone -, o time soube se comportar bem e mereceu a vitória, que ainda o garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem.

O time de Felipão mostrou-se superior ao adversário e soube segurar a posse de bola, enquanto o São Paulo buscava o gol na correria e perdia as jogadas facilmente. Os goleiros pouco trabalharam no primeira tempo. Se os primeiros 45 minutos não foram dos melhores, o panorama mudou completamente na etapa final. Em apenas 10 minutos, cada equipe já havia desperdiçado duas oportunidades: Luan e Valdivia de um lado, Luis Fabiano e Fernandinho de outro.

A diferença. O São Paulo passou toda a semana falando qual era o maior perigo alviverde, e Emerson Leão chegou até a ensaiar o time contra Marcos Assunção. Mas, para não dar chance para que o rival não chegasse com perigo, era só não abusar das faltas perto da área. Claramente isso não deu certo.

Em uma das chances, aos 10 minutos, Assunção jogou a bola na grande área e ela caiu dentro do gol de Rogério. Explosão alviverde no Pacaembu, que teve apenas pouco mais de 18 mil pagantes na tarde quente.

O São Paulo ainda buscou o gol com Piris, Rhodolfo e Rivaldo. Mas o dono da festa era mesmo o Palmeiras que, comandado por Assunção e também Valdivia - fez um ótimo segundo tempo e não levou o temido cartão amarelo, que o tiraria do último jogo - poderia ter marcado mais.

Aos 38, Fernandão sozinho acertou a trave, depois de receber um passe açucarado de Valdivia quase na pequena área. E por ter acertado um tapa em Gerley, já no fim da partida, o veterano Rivaldo foi expulso.

A festa palmeirense só ficou completa após o apito final. E aí até os são-paulinos presentes no Pacaembu comemoraram o gol do Vasco, que impediu que o Corinthians fosse campeão antecipado. Na última rodada, enquanto o São Paulo tenta uma difícil combinação para chegar à Libertadores de 2012.

O Palmeiras quer mais uma vez complicar um rival. No mesmo Pacaembu, encara o Corinthians. Ao menos ontem, mostrou que tem futebol e vontade para isso.