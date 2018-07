Palmeiras confia na contratação de Riquelme

SÃO PAULO - O Palmeiras resolveu oficializar o que era apenas uma conversa informal e enviou para o empresário de Riquelme, Daniel Bolotnicoff, uma proposta para contratar o ex-jogador do Boca Juniors. O otimismo é grande entre os palmeirenses e a contratação do meia é encarada pelo presidente Arnaldo Tirone como uma boa forma de tentar sair do cargo com a imagem menos negativa.

A proposta enviada oferece um salário de R$ 420 mil, além de bonificações e comissões em ações de marketing que poderiam fazer o valor chegar até a R$ 600 mil. O contrato seria válido por três temporadas.

O valor é muito acima do que Riquelme recebia no Boca. Mesmo sendo o principal astro do futebol argentino, o meia ganhava R$ 210 mil por mês. Ele prometeu que nos próximos dias dará uma resposta, mas a empolgação por parte dos dirigentes do Palmeiras é tão grande que acreditam em novidades ainda hoje.

Tirone evita falar abertamente do assunto e nega até que tenha feito alguma proposta para Riquelme.

"Nós conversamos com o empresário dele para saber quanto o Riquelme quer receber para jogar no Palmeiras. Estamos aguardando."

O maior adversário do Palmeiras é o Fluminense. O clube carioca também está de olho no argentino e conta com o apoio da Unimed para oferecer um bom salário para o jogador de 34 anos.

AJUDA DE BARCOS

Na Argentina, Riquelme não fala do assunto. A última vez que se manifestou sobre seu futuro foi há dez dias, para dizer que não jogaria no Boca Juniors e que ainda iria estudar o que fazer dali em diante. Segundo a imprensa argentina, Riquelme admitiu para amigos que gostou da proposta palmeirense, mas o fato de o time estar na Série B o deixa em dúvida. Diante disso, ele poderia esperar mais alguns dias e aguardar contatos de outros clubes ou algo concreto do Fluminense.

Quem pode ser escalado pelo Palmeiras para ajudar na operação é Barcos. Tirone gostaria que o atacante conversasse por telefone com seu compatriota e tentasse convencê-lo a aceitar a proposta.

Mas Riquelme está longe de ser unanimidade no Palmeiras. Muitos conselheiros e alguns dirigentes que não fazem parte do futebol são contra a sua contratação por achar que ele não tem mais condições físicas de desempenhar um bom futebol.

Esses críticos se apegam ao que o próprio atleta disse em junho do ano passado, logo após a decisão da Libertadores contra o Corinthians, na última vez em que atuou como profissional.

Na ocasião, Riquelme admitiu que não tinha mais condições físicas de atuar em seu time de coração, o Boca, e por isso pediu para deixar o clube.

MÁRCIO AZEVEDO

O Palmeiras tenta também a contratação do lateral-esquerdo do Botafogo. O jogador tem interesse em deixar o clube carioca, e uma nova reunião deve acontecer nos próximos dias.

Mas é pouco provável que o acordo seja fechado antes do dia 21, quando será realizada a eleição que apontará o sucessor de Arnaldo Tirone.