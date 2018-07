Palmeiras contrata Prass e acaba com tabu de 18 anos

PALMEIRAS. LEIA MAIS

No dia em que Marcos, um dos maiores goleiros da história do Palmeiras, fez sua despedida dos gramados, o clube anunciou a contratação de Fernando Prass, de 34 anos, para ser o tão esperado goleiro experiente que vai comandar a equipe na campanha da Libertadores e da Série B do Brasileiro no ano que vem.

A chegada do ex-goleiro do Vasco, que assinou ontem um contrato de três temporadas e deve ser apresentado amanhã, faz com que um fato fique ainda mais claro. A fase está tão ruim para o Palmeiras que até sua histórica e potente escola de goleiros parece não ser mais a mesma. Tanto que após 18 anos o clube se viu obrigado a ir atrás de um goleiro no mercado por não confiar nos que foram revelados pelo clube.

O último que defendeu a meta alviverde e não foi revelado no Palmeiras foi o paraguaio Gato Fernandez, em 1994. Ele chegou com 38 anos de idade, jogou pouco e não deixou saudades. Depois dele passaram pelo gol alviverde Sérgio, Velloso, Marcos, Diego Cavalieri, Deola, Bruno e Raphael Alemão e nunca foi necessário a contratação de um novo goleiro. Mas a diretoria achou que era a hora de se mexer.

A tendência é que Bruno permaneça no clube, como reserva. Deola, que voltaria de empréstimo do Vitória, deve ser emprestado novamente. A contratação de Fernando Prass já vinha sendo estudada há meses, mas o que dificultava o acerto era o fato de o Vasco não estar disposto a liberar. Mas o goleiro aproveitou que o clube carioca atrasou seus salários, entrou na justiça e conseguiu se desligar da equipe.

"Já acertamos com ele", confirmou Antônio Henrique Silva, diretor financeiro do Palmeiras. "O Prass veio realizar exames aqui (em São Paulo) e depois teve de retornar ao Rio para acertar alguns compromissos particulares. Mas até mandamos um emissário nosso para lá, para eles assinarem o contrato", contou o dirigente palmeirense.

A contratação de Prass também é uma vitória de Gilson Kleina. Desde o início, o treinador palmeirense bateu o pé e deixou claro que queria o vascaíno. A diretoria alegava que era difícil sua contratação e tentava empurrar outro goleiro para o seu lugar.

O vice-presidente Roberto Frizzo ofereceu diversas vezes Dida, da Portuguesa, e chegou a acertar valores com o goleiro, mas Kleina não se empolgava com a ideia. Fábio e Gomes também foram comentados, mas ambos não passaram pelo crivo do treinador.

Prass foi revelado pelo Grêmio e ganhou destaque no Coritiba onde foi campeão da Série B em 2009. Já em 2012, foi o capitão e um dos líderes do Vasco na campanha da Libertadores. O time carioca caiu nas quartas de final, perdendo para o Corinthians.

Ele é o segundo reforço do Palmeiras para a temporada. O primeiro foi o lateral-direito Ayrton, do Coritiba. Mais atletas serão contratados.

Silêncio contra gafes. A diretoria do Palmeiras resolveu que não vai dar entrevistas para falar sobre interesse em determinados jogadores e possíveis saídas de atletas. Tudo será noticiado pelo site oficial do clube. O objetivo é evitar constrangimentos como os que ocorreram num passado recente, quando um dirigente falava uma coisa sobre determinado jogador e outro falava o oposto.

Outra tática usada pelos dirigentes palmeirenses é negar o interesse em jogador que foi tentada a sua contratação e não deu certo. Casos, por exemplo, do goleiro Dida e do zagueiro Alex Silva. No site do clube, uma nota diz que o clube nunca se interessou pelos atletas, assim como outros nomes especulados.

"Assim nós não precisamos ter de ficar explicando sobre jogadores que não conseguimos contratar, mas sim dos que contratamos. A situação financeira do clube é complicada, por isso, não podemos ficar nos expondo demais", explicou um dirigente, que não quis se identificar. / D.A.B. e D.B.