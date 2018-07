Palmeiras corre para trazer Kléber

Um dos jogadores experientes que Luiz Felipe Scolari pediu para a diretoria do Palmeiras é o lateral-esquerdo Kléber, do Internacional. E os dirigentes correm para viabilizar o negócio.

Kléber, de 31 anos, tem contrato com o clube gaúcho até 2013, e seus direitos pertencem à DIS, do Grupo Sonda. "A gente tem o interesse em fazer negócio", contou Guilherme Miranda, um dos sócios da empresa.

Em novembro, Felipão já havia se encontrado com diretores da DIS. "Ele nos falou de diversas posições e estamos tentando ajudar", disse Miranda. As negociações ainda estão no início, mas a promessa é que ela tenha logo um final - com a resposta positiva ou não para o Palmeiras. "Não é uma operação simples, pois tem de ser favorável para nós, o Inter e o jogador."

A lateral-esquerda parece ser mesmo o maior problema de Felipão, que perdeu Gabriel Silva para a Udinese e não tem sido feliz com Gerley ou Rivaldo. Além de Kléber, o Palmeiras está perto de anunciar a chegada de Juninho, do Figueirense, para a mesma posição.

Para tentar trazer Kléber, o Palmeiras deve oferecer alguns jogadores ao Internacional.