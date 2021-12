Palmeiras dá nova oportunidade aos garotos contra o Athletico-PR em Curitiba

Os garotos do Palmeiras têm mais uma oportunidade de mostrar serviço à comissão técnica nesta segunda-feira. Às 19h, o time alviverde encara o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela penúltima rodada do Brasileirão com os jovens do sub-20, já que o elenco principal aproveita o período de férias após conquistar o tri da Libertadores e só retorna aos trabalhos em janeiro. Ex-auxiliar do Palmeiras e técnico interino em algumas ocasiões, Alberto Valentim revê o clube do qual foi dispensado no fim de 2017. No início de 2022, os dois times vão se encontrar na Recopa Sul-Americana, torneio que reúne os campeões da Libertadores e Sul-Americana.

Os jovens oriundos das categorias de base foram aprovados contra o Cuiabá em razão da boa exibição. A vitória por 3 a 1, com gols de Gabriel Silva, Giovani e Gabriel Veron deixou entusiasmados os auxiliares de Abel Ferreira, que também está de férias e só volta a comandar a equipe em 2022, isso se sua permanência for acertada.

"Independentemente de quem está em campo, existe uma camisa para defender até o fim. Os meninos tiveram uma capacidade incrível de superação e aproveitaram a oportunidade", afirmou o auxiliar João Martins. O Palmeiras soma 62 pontos e já assegurou a terceira posição. O Athletico-PR respirou após derrotar o Cuiabá no duelo direto contra o rebaixamento e está perto de decretar sua permanência na Série A. O time paranaense tem 45 pontos.

A equipe deve ser comandada em Curitiba por Paulo Victor Gomes, o PV, técnico da equipe sub-20 alviverde. Foi ele que comandou os dois treinos preparatórios para o duelo na Arena da Baixada. Além de Abel, seus dois auxiliares, João Martins e Vitor Castanheira, também estão de férias.

No Mato Grosso, nove atletas formados na base do clube estiveram entre os 11 titulares: Vinicius, Renan, Gabriel Menino, Victor Luis, Gabriel Veron, Garcia, Giovani, Gabriel Silva e Michel. E isso vai se repetir no Paraná. O clube já utilizou 24 atletas advindos de seu centro de formação em Guarulhos em 2021, uma marca histórica.

Desta vez, Veron não joga pois foi expulso na rodada anterior e cumpre suspensão. Na ocasião, o atacante tirou a camisa ao marcar o seu gol e esqueceu que já estava amarelado.

O goleiro Vinícius Silvestre, o zagueiro chileno Kuscevic e o meio-campista Matheus Fernandes são os únicos atletas do grupo principal que devem participar do jogo. Eles foram pouco utilizados ao longo da temporada.

O Athletico-PR está perto de garantir sua permanência na Série A. O time paranaense respirou depois de derrotar o Cuiabá na rodada anterior. Mas, com 45 pontos, no 13º posto, ainda corre risco de queda. Sem depender dos resultados dos concorrentes, a equipe de Valentim precisa dos três pontos diante do Palmeiras. Terans está suspenso e Christian volta após ser desfalque na rodada anterior.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X PALMEIRAS

ATHLETICO-PR - Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Léo Cittadini, Erick e Abner Vinícius; Bissoli, Pedro Rocha e Nikão. Técnico: Alberto Valentim.

PALMEIRAS - Vinicius Silvestre; Garcia, Michel, Kuscevic e Vanderlan; Fabinho, Matheus Fernandes e Pedro Bicalho; Kevin, Gabriel Silva e Giovani. Técnico: Pedro Victor (PV).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ)

HORÁRIO - 19h

LOCAL - Arena da Baixada

TV - TNT.