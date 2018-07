Palmeiras desce mais um degrau

ARARAQUARA - Era o jogo da redenção e da arrancada. Foi criado um clima de final e a torcida fez o que foi possível para apoiar o time. Mas, aos 43 minutos do segundo tempo, Deivid marcou um gol de pênalti e fez com que a Série B se tornasse algo muito real para o Palmeiras. É verdade que matematicamente ainda pode escapar da queda, mas, com a derrota por 1 a 0 para o Coritiba ontem, o time está agora a nove pontos da zona da degola. Está cada vez mais difícil para o torcedor se agarrar a uma esperança.

Confundindo ansiedade com vontade o Palmeiras em momento algum passou a confiança que o torcedor esperava. O que se viu foi um time bagunçado que, assim como havia acontecido no clássico diante do São Paulo, mostrou uma apatia e por alguns minutos desatenção que lembrou a fase final de Felipão.

O futebol apresenta muitas surpresas, por isso pode ser temerário assegurar isso, faltando ainda nove rodadas para o término do Brasileiro, mas a impressão é que as vitórias do Palmeiras sobre Figueirense, Ponte Preta e Millonarios foram muito graças ao "doping psicológico" que geralmente um time tem quando troca de treinador. Diante do São Paulo e ontem, voltaram os problemas de antigamente.

É incoerente ver um time que tem Marcos Assunção e sua maestria na bola parada não ter um jogador de velocidade para ir para cima dos adversários e cavar faltas. Maikon Leite e Mazinho, que poderiam ser esses jogadores, estavam no banco de reservas. Maikon entrou só aos 12 do segundo tempo, mas também tão nervoso quanto os demais.

Tiago Real sofreu com a marcação e apareceu pouco. Assim, não restava outra jogada senão tentar chegar até a linha de fundo e cruzar para Obina, que teve de se virar sozinho dentro da área. No final do primeiro tempo, a única coisa que o torcedor palmeirense tinha a comemorar era que o Grêmio vencia o Sport e esse resultado não faria com que o time pernambucano disparasse na frente. No início da etapa final, Luan chegou a fazer uma bonita jogada, mas a conclusão foi péssima.

No segundo tempo, a ansiedade só aumentou e o relógio passou a ser um marcador mais voraz do que qualquer zagueiro do Coritiba. O time paranaense teve duas boas oportunidades para marcar até que aos 43 aconteceu o lance decisivo. Após um erro de Correa, Maurício Ramos derrubou Everton Ribeiro dentro da área. Pênalti. Deivid cobrou e marcou. O apoio da arquibancada virou protesto e os gritos de "Palmeiras" virou "Fora Tirone" e "Time medíocre".

E assim caminha o Palmeiras para o fundo do poço. Torcedores deixaram a Fonte Luminosa chorando. Não há mais ilusão.