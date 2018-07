Palmeiras deverá ter casa cheia na 1ª partida no Allianz

O Palmeiras deverá ter casa cheia na volta ao estádio Allianz Parque, em São Paulo, no próximo sábado, às 17 horas, contra o Linense, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Os ingressos para um dos setores da arena, o Gol Norte, estão esgotados desde este domingo. Foram vendidos os 8.500 ingressos para setor, todos para integrantes do Avanti, programa de sócio-torcedor do clube.

Nesta segunda-feira de carnaval, a partir das 10 horas, todos os torcedores terão acesso aos bilhetes ainda disponíveis, com preços entre R$ 110 e R$ 180.

A partida contra o Linense será a primeira do Palmeiras em seu estádio nesta temporada de 2016, pois o gramado está passando por reformas. Por isso, o jogo contra o São Bento, na última quinta-feira, pela segunda rodada do Paulistão, foi no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Os administradores da arena garantem que o gramado estará totalmente apto para o duelo de sábado.