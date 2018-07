Palmeiras dribla as limitações e vence

De uniforme novo, o Palmeiras soube se impor ontem na Arena Barueri diante do desesperado Goiás e venceu por 3 a 2, em jogo que teve emoção apenas nos dez minutos finais. Com o triunfo, o time de Luiz Felipe Scolari se manteve no 10.º lugar e segue no bolo dos que ainda sonham com a quarta vaga na Libertadores.

A vitória, mesmo sem atuação exuberante, trouxe tranquilidade após a polêmica envolvendo Felipão e a imprensa - o técnico havia ofendido jornalistas após empate com o Atlético-MG, em Minas, pela Sul-Americana. O Palmeiras abriu o placar na etapa inicial com Tinga e teve o jogo sob controle até o final, quando passou por alguns sustos.

Pouco brilho. De um lado, o Palmeiras teve de contornar a ausência de Valdivia e Marcos Assunção, além da limitação do elenco, especialmente carente de jogadores de criação. Do outro, o Goiás briga para fugir do rebaixamento com um time de pouco brilho. A escassez de talentos marcou o duelo em Barueri.

Em jogo de muita marcação, com disputas duras pela bola, o Palmeiras teve chances claras para garantir a vitória ainda na etapa inicial. Dominou o Goiás e chegou principalmente pelo setor esquerdo. O gol, porém, veio em jogada pela direita. Aos 21, Tinga deu lindo drible entre as pernas do marcador, cortou para o meio para tirar outro rival e chutou da entrada da área. A bola ainda sofreu leve desvio em um zagueiro, suficiente para tirar Harlei do lance. Até o intervalo, o time palmeirense seguiu no ataque. Na saída para o vestiário, a vantagem mínima não traduzia o que os times apresentavam.

Na etapa final, o nível da partida caiu ainda mais e as equipes abusaram das disputas de bola no meio-campo. O Palmeiras diminuiu o ritmo e ficou confortável com a postura defensiva proposta por Jorginho no time goiano. Nos dez minutos finais, no entanto, quatro gols deram emoção inesperada à partida.

Aos 35, Márcio Araújo recebeu na entrada da área e fez belo gol em chute cruzado, aumentando a vantagem. Três minutos depois, em cruzamento na área, Jones diminuiu de cabeça. Em seguida, Dinei aproveitou cruzamento de Luan para, também de cabeça, esfriar a reação. Aos 44, porém, Éverton Santos pegou rebote para botar fogo no jogo.

O Goiás acordou e ensaiou uma pressão nos quatro minutos de acréscimos dados pela arbitragem. Em vão. Após o apito final, a torcida alviverde, aliviada, vibrou bastante em Barueri.

O próximo jogo do Palmeiras é na quinta, em Curitiba, contra o Atlético-PR, adversário direto na briga pela quarta vaga na Libertadores. Kleber levou o terceiro amarelo ontem e está fora.

Nariz de palhaço. Jornalistas que cobrem o Palmeiras diariamente protestaram ontem de maneira inusitada às ofensas recentes feitas por Felipão à imprensa. Chamados de "palhaços" pelo técnico na coletiva anterior, os repórteres vestiram narizes de palhaço e formaram uma fila para receber Felipão, na chegada à Arena Barueri. Treinador e jogadores reagiram com bom humor ao protesto. Após o jogo, porém, o treinador se negou a dar entrevista coletiva.