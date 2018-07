Palmeiras e Real levam a melhor em clássicos; confira resumo

Em São Paulo, o Palmeiras conseguiu uma importante vitória sobre o Corinthians e manteve vivas as chances de classificação no Campeonato Paulista. Na Catalunha, o Barcelona não segurou o Real Madrid e levou a virada em tarde de homenagens a Johan Cruyff. O tenistas Novak Djokovic se tornou o maior campeão em torneios de nível Masters 1000 ao bater Kei Nishikori em Miami. O Rexona-Ades (RJ) fez 3 sets a 1 sobre o Praia Clube e conquistou sua 11ª Superliga feminina, a quarta em sequência. Confira resumo do final de semana esportivo.

Palmeiras 1 x0 Corinthians

Em dérbi cercado de confrontos entre torcidas, o Palmeiras conseguiu manter suas chances de classificação no Paulista ao derrotar o Corinthians por 1 a 0. Dudu fez o go da vitória poucos minutos depois de Fernando Prass defender pênalti de Lucca.

São Paulo 2x1 Oeste

No retorno ao Morumbi, o São Paulo derrotou o Oeste apenas nos lances finais. Maicon, que errara pênalti minutos antes, completou cruzamento da direita. Com a derrota da Ferroviária, o tricolor se garantiu nas quartas de final.

Capivariano 3x5 Santos

Em partida movimentada com oito gols, sendo dois muito bonitos, o Santos fez 5 a 3 sobre o Capivariano, confirmando a liderança do grupo e a segunda melhor campanha da primeira fase. Além dos belos gols, o jogo ficou marcado pela vontade dos santistas em confirmar a suspensão para a última rodada por excesso de cartões amarelos.

Cruzeiro 2x0 Guarani

Cruzeiro fez 2 a 0 sobre o Guarani e garantiu a primeira colocação geral em Minas Gerais, não podendo mais ser alcançado pelo Atlético-MG.

Villa Nova 2x7 Atlético-MG

No Mineirão, o Atlético-MG quase repetiu a Alemanha, na Copa do Mundo. Contra o Villa Nova, o alvinegro fez 7 a 2, três deles de Robinho, artilheiro da competição.

Vasco 1x1 Volta Redonda

Na sequência de boas apresentações, inclusive em clássicos, o Vasco não conseguiu superar o Volta Redonda, em São Januário, e perdeu a liderança da Taça Guanabara. O placar em 1 a 1, no entanto, ainda o mantém como único invicto no Campeonato Carioca.

Botafogo 2x2 Flamengo

Jogando em Juiz de Fora, Minas Gerais, Botafogo e Flamengo ficaram no empate por 2 a 2. O time de Ricardo Gomes se mantém na zona de classificação, ao contrário dos comandados de Muricy Ramalho, que correm risco de eliminação.

Madureira 1x3 Fluminense

Fred desperdiçou pênalti, mas o Fluminense passou sem problemas pelo Madureira, lanterna da competição. Com dois gols de Cícero e outro de Gustavo Scarpa, o Flu de Levir Culpi manteve invencibilidade de nove partidas e se tornou líder da Taça Guanabara.

Grêmio 2x2 Juventude e Glória 0x3 Internacional

Jogando em casa, o Grêmio suou para assegurar o empate contra o Juventude. Após sair na frente com gol de Douglas, sofreu a virada e conseguiu a igualdade no último minuto, com Luan. Com equipe recheada de reservas, o Internacional fez 3 a 0 sobre o Glória fora de casa e rebaixou o adversário. Andrigo, Marquinhos e Vitinho marcaram os gols colorados.

Barcelona 1x2 Real Madrid

Assim como em São Paulo, a Catalunha também foi palco de um clássico gigante neste final de semana. Em pleno Camp Nou, o trio BBC, do Real Madrid, conseguiu sua primeira vitória contra o MSN, do Barcelona. Benzema, de voleio, e Cristiano Ronaldo viraram a partida depois de Piqué, de cabeça, abrir o placar para time azul e grená.

Aston Villa 0x4 Chelsea

Após dois meses na Inglaterra, Alexandre Pato finalmente estreou pelo Chelsea. Contra o lanterna Aston Villa, o atacante emprestado do Corinthians marcou o segundo, de pênalti, e esteve envolvido na jogada dos outros três do time londrino.

Leicester 1x0 Southampton

Jogando em casa, o Leicester derrotou o Southampton por 1 a 0, com gol do zagueiro Morgan, e abriu sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Inglês a seis rodadas do final.

GP do Bahrein

No Bahrein, o alemão Nico Rosberg, da Mercedes, venceu sua quinta corrida seguida, a segunda na atual temporada. Kimi Raikkonen, da Ferrari, e Lewis Hamilton, também da Mercedes, completaram o pódio. Felipe Massa, da Williams, foi o 8º e Felipe Nasr, dirigindo Sauber, 14º.

Rexona-Ades (RJ) 3 sets a 1 Praia Clube

Contra o estreante em finais Praia Clube, o Rexona-Ades (RJ) conquistou seu 11º título de Superliga. Por 3 sets a 1, com parciais de 25/18, 26/28, 28/26 e 28/26, o time de Bernardinho ficou com o quarto troféu em sequência.

Mesa-tenista Gustavo Tsuboi se garante no Rio-2016

No pré-olímpico em Santiago, no Chile, o mesa-tenista Gustavo Tsuboi garantiu sua vaga ao Rio-2016. O brasileiro bateu o paraguaio Marcelo Aguirre na final, na qual quase deixou escapar ao levar uma virada no último set.

Novak Djokovic bate recorde em Masters 1000

Novak Djokovic derrotou Kei Nishikori, conquistou o Masters 1000 de Miami e se tornou o maior vencedor da história em torneio desses nível, com 28 troféus.