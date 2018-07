Palmeiras é recebido com festa na Bolívia

A recepção ao Palmeiras não poderia ter sido melhor. Já no desembarque jogadores e comissão técnica se impressionaram com a presença maciça da imprensa. E, no deslocamento para o hotel, muitas pessoas saudavam a passagem do ônibus. O time de Felipão chegou a Sucre animado com a recuperação no Brasileiro - nos últimos seis jogos foram quatro vitórias e dois empates. Situação inversa à do Universitario, que soma apenas 12 pontos em 13 jogos e aposta todas as suas fichas, agora, no duelo contra os brasileiros.