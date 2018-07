Palmeiras e Vasco, o clássico do descrédito

Um time sem a confiança da torcida, que foi mal no Estadual e eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil. A descrição é do Palmeiras, mas pode também ser muito bem usada para definir o Vasco, seu adversário de hoje, às 18h30, em São Januário.

Mas, enquanto a equipe carioca vai contar com Philippe Coutinho, seu melhor jogador, o Alviverde sentirá a ausência de Lincoln, o único atleta que vinha se destacando nos últimos jogos.

Antônio Carlos está fazendo o possível para tentar dar um padrão ao Palmeiras. Não consegue, e por um simples motivo: não tem elenco para isso. Perdeu Diego Souza e o meia Lincoln, que vinha se firmando como substituto, sofreu uma lesão na coxa direita. Está fora do jogo de hoje e pode desfalcar o time também no sábado, contra o Grêmio, no Palestra Itália. "Ele é um jogador diferenciado, e temos de achar alguém que faça a função dele", disse Antônio Carlos.

Ataque ruim. No clube, porém, não há ninguém com as mesmas características de Lincoln, e Marcos Assunção deve assumir a vaga. Não há também ninguém para substituir Robert, outro que alterna altos e baixos e tem sido constantemente vaiado por torcedores. "Os problemas são feitos para serem resolvidos", afirmou Antônio Carlos, recorrendo ao lugar-comum. "O trabalho vem sendo feito. Às vezes um jogador não se encontra num momento feliz", comentou o treinador, sobre a situação de Robert.

O setor ofensivo tem dado dor de cabeça ao técnico. Nas últimas partidas, ele conseguiu arrumar os erros da defesa, mas o que ocorre na frente vem irritando muita gente no clube - na sexta-feira, o dono da Traffic, J. Hawilla, falou sobre os problemas do time no ataque. Defeitos que Antônio Carlos não nega. "Os gols não estão aparecendo, mas o importante é que estamos criando chances", disse ele. Contra o Vasco, o Palmeiras busca a segunda vitória neste Brasileiro.

Oferta mineira. Afastado do Palmeiras, Diego Souza entrou na mira do Atlético-MG. O meia teria sido um pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo, com quem trabalhou no Alviverde em 2008 e 2009. O presidente do clube mineiro, Alexandre Kalil, teria feito uma proposta à Traffic, que detém os direitos federativos do atleta, e que ficou de responder até terça-feira.

Kalil demonstrou irritação com o assunto. "Olha, isso aí é uma piada de mau gosto. Não falo mais sobre este assunto", disse o dirigente. / COLABOROU GLAUCO DE PIERRI