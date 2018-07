Palmeiras e Vasco só erram. E o gol não sai

Com ressalvas, pode-se dizer que o técnico Antônio Carlos arrumou a defesa do Palmeiras. Mas, com certeza, dá para constatar que o ataque é a principal deficiência do time. Assim, com uma zaga que ainda não levou gol no campeonato e com jogadores de frente que têm dificuldades em balançar as redes, a equipe ficou no empate sem gols com o Vasco, em São Januário.

O resultado pode até ser comemorado. Em busca da reabilitação - havia perdido para o Atlético-MG na estreia, por 2 a 1 -, os cariocas dominaram a partida, mas, assim como o adversário, também abusou dos erros. "Foi um ponto bom, um excelente resultado", confirmou o zagueiro Léo, satisfeito com o empate fora de casa.

O time que perdeu Diego Souza tem dois meias que armam a equipe com qualidade: Cleiton Xavier e Lincoln. Ontem, no Rio, jogou sem o principal deles. Machucado, Lincoln segue cuidando da coxa direita para tentar enfrentar o Grêmio sábado, no Palestra Itália - sua presença, porém, como já avisaram os médicos do clube, será difícil de se concretizar.

Lincoln tem sido o destaque alviverde nos últimos jogos. Na rodada passada, foi dele o gol salvador sobre o Vitória. Sem o meia, o Palmeiras sofreu para chegar ao ataque. Cleiton Xavier não entrou em sintonia com os companheiros e, não bastasse demorar para fazer seu time jogar, ainda atrapalhou na defesa: trombou com Marcos e a bola sobrou para Souza, que chutou para fora.

Na única vez em que criou, Cleiton colocou Márcio Araújo na cara de Fernando Prass. O atleta, no entanto, preferiu driblar o goleiro e tentar cavar um pênalti a chutar logo, para desespero do técnico Antônio Carlos.

O Vasco começou melhor a partida e se aproveitou dos espaços deixados no meio de campo palmeirense. Philippe Coutinho, o astro alvinegro, recebeu atenções especiais de Pierre, que não desgrudou do garoto. Ele, porém, movimentou-se bem e deu trabalho ao marcador. No primeiro chute, Marcos defendeu.

O goleiro palmeirense não teve tanto trabalho. Apesar da pressão vascaína, quase todas as finalizações saíam do alvo principal, como nos chutes de Léo Gago, Elton e Souza.

O panorama da etapa final mudou um pouco. Após apenas se defender, o Palmeiras teve mais iniciativa em busca da vitória e resolveu buscar o gol. Porém, os erros - de passes e arremates - continuaram dos dois lados e o zero seguiu no placar. "Poderíamos ter aproveitado as chances do segundo tempo, pois eles deram espaço", lamentou Márcio Araújo. "Faltou caprichar nos contra-ataques."