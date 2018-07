Palmeiras em nome da honra e sobrevivência

Restando apenas quatro jogos para o término do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não quer mais deixar para depois a sua permanência na elite do futebol nacional. Mas, para se livrar definitivamente do fantasma do rebaixamento, o time se vê obrigado a ajudar, mesmo que indiretamente, o Corinthians, que ficará na torcida para que o rival vença o Vasco, às 21h50, no Pacaembu.

O elenco bem que tenta se concentrar apenas em seu trabalho, deixando de lado a briga que seu adversário de hoje tem pelo título. Concentração e dias de paz, no entanto, são palavras que não caem bem no dicionário do Palmeiras ultimamente, e o time entrará em campo ainda atordoado com as polêmicas declarações de Kleber contra Felipão.

Os jogadores e treinador foram blindados por César Sampaio, novo gerente de futebol. Apenas ele apareceu para dar entrevistas ontem. "É uma estratégia para não expor o elenco. Qualquer posição do grupo hoje pode prejudicar muito o nosso lado emocional até o final da competição", disse Sampaio. "Nosso ano ainda está em jogo, depois resolveremos nossos problemas."

Que as coisas vão mal no Palmeiras todos já sabem. "Mas temos de deixar as diferenças de lado e pensar na causa", disse o gerente, referindo-se à briga para escapar do descenso.

O dirigente pede para que o grupo mantenha o mesmo desempenho mostrado em Porto Alegre, no empate por 2 a 2 com o Grêmio, no domingo. "A gente vem de um bom jogo, com outro espírito", contou.

Dependendo de outros resultados, talvez até um empate hoje seja suficiente para se livrar do rebaixamento, mas vencer é o único objetivo do grupo. Mesmo que isso signifique favorecer ao rival Corinthians.

"Isso não existe. Mesmo que já estivéssemos livres do descenso, ou até mesmo classificados para a Libertadores, não permitiríamos que algum jogador quisesse prejudicar outro time", falou, sobre o fato de o Alviverde poder entregar o jogo para atrapalhar o Corinthians na busca pelo título.

"É uma situação diferente", confirmou Cicinho, na segunda-feira. "Mas temos de pensar primeiro na gente." O volante Marcos Assunção concorda com o companheiro. "Ainda corremos o risco de rebaixamento e temos de fechar o ano com dignidade."

Felipão armou uma equipe ofensiva no último treino antes da partida do Pacaembu. Com Tinga e Valdivia suspensos, o treinador deve escalar o meio de campo com Patrik e Luan apoiando Ricardo Bueno e Fernandão no ataque. Maikon Leite e Maurício Ramos estão machucados e fora do time.

Não é bem assim. Sampaio disse que cogitou até a demissão de treinador, mas após uma conversa com o elenco percebeu que os jogadores não tinham problemas com Felipão. "A posição do grupo foi diferente da do Kleber", falou o dirigente, que já pensa em 2012 . "Precisamos qualificar o elenco com jogadores mais experientes."