Palmeiras em rota de colisão com Marcos Assunção em negociação

SÃO PAULO - Rebaixado para a Série B e sem dinheiro, o Palmeiras pode perder um de seus melhores jogadores por causa de dinheiro. Depois de deixar bem encaminhada uma renovação de contrato com o volante Marcos Assunção, o clube agora força o jogador a reduzir a pedida salarial para a assinatura do novo contrato.

Marcos Assunção pediu cerca de R$ 380 mil para renovar por mais uma temporada e depois de ver os dirigentes aceitarem seu pedido, agora está sendo forçado a baixar as cifras sob alegação de que "falta dinheiro."

O problema é que ele não está disposto a ceder pelo fato de o atacante Barcos também ter renovado com um bom aumento salarial. O argentino deve receber entre R$ 400 mil e R$ 500 mil para ficar até o fim de 2016.

Os dirigentes do Palmeiras garantem só voltar a conversar sobre renovações e reforços após as festas de fim de ano, enquanto Marcos Assunção dá o prazo de até dia 31 de dezembro para a direção se mexer sob alegação de que tem outras propostas e promete estudá-las com carinho.

Até o momento, o técnico Gilson Kleina ganhou apenas o goleiro Fernando Prass, ex-Vasco, o lateral-direito Ayrton, ex-Coritiba, e o volante Wendel, que pertence ao clube mas estava afastado desde a época de Felipão.

Como vários jogadores rebaixados foram dispensados, o treinador espera ganhar até oito reforços para não fazer feio em 2013, principalmente na Libertadores, na qual caiu no grupo de Sporting Cristal, Libertad e o vencedor de Tigre e Anzoategui.