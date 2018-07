Palmeiras enfrenta dificuldades para contratar reforços para temporada 2012

SÃO PAULO - Reforçar o elenco com jogadores de alto nível não está fácil para o Palmeiras. A quantidade de negativas tem sido bem maior do que o esperado. E o problema não está restrito aos valores da transação, mas também à confusa política do clube, em especial as atitudes da diretoria.

Em determinados casos, empresários precisavam conversar com até três pessoas diferentes dentro do clube para tentar um acordo. O pior: cada um fala uma coisa. O agente de um meia que interessava ao Palmeiras admitiu ao Estado a dificuldade. "Em um dia tive que falar com três pessoas diferentes. Fica difícil", reclamou. O jogador acabou desistindo do negócio.

Outra situação que tem atrapalhado na hora de abordar um atleta é a falta de segurança para jogar no Palestra. "Tivemos o caso de um atleta que disse que não queria vir para o Palmeiras por causa disso (confusão dos bastidores)", lembrou o gerente de futebol, César Sampaio, que evitou citar o nome do atleta. "Não quero atrapalhá-lo, já que ele está no mercado e se eu falar ele vai ficar com rótulo de pipoqueiro."

Mas, apesar das dificuldades, a diretoria está conseguindo reforçar o grupo para 2012. Sampaio garantiu que tem dois jogadores muito próximos do acerto e que, se tudo correr bem, devem ser anunciados após o término do Brasileiro.

Além disso, o clube negocia com a empresa de marketing esportivo Kentaro para que ela atue como uma nova Traffic e traga reforços. Mas a empresa ainda estuda a possibilidade de atuar em outros times e está disposta a investir até R$ 100 milhões.

Quem é certo que não vem mais é Wagner. Ele estava nas mãos do Palmeiras, mas, com o vazamento da informação, o Fluminense entrou na briga e o jogador até já está no Brasil para fazer exames médicos e assinar com o time carioca. Por isso, Sampaio adota o silêncio. "Não vamos falar nomes porque já tivemos uma prova de que, se a notícia vazar, pode atrapalhar", disse.

MAIS CONFUSÃO

Para manter a média, nesta terça-feira foi mais um dia de agitação na Academia de Futebol. O presidente, Arnaldo Tirone, demitiu o gerente administrativo, Sérgio do Prado, o advogado André Sica e os cinco integrantes da assessoria de imprensa. A decisão fez com que Sampaio e o vice-presidente Roberto Frizzo batessem cabeça ao falar dos motivos.

"Foi uma decisão da presidência para conter gastos", disse Sampaio. Ao mesmo tempo, Frizzo falava. "Só dá para falar em contenção no caso do jurídico, os outros dois eu diria que houve pressão para mudar."

Sérgio do Prado deixou o clube por pressão de conselheiros, que não aceitavam o fato de serem vetados por ele. No caso da assessoria de imprensa, Felipão acha que eles "vazavam" notícias para os jornalistas. Desde que o Tirone assumiu o clube, em fevereiro, Mustafá Contursi pedia a demissão dos assessores. Felipão nega envolvimento nas demissões.

A atitude incomodou o grupo "Eternos Palestrinos", que já ajudou o clube na contratação de jogadores. O presidente do grupo, Marcos Borim, disse ao Estado que espera para ver o que vai acontecer. "À medida que o Tirone deixa de modernizar o Palmeiras, a gente se afasta. Se as demissões forem um retrocesso, vamos nos afastar dele, sim."