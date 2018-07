Palmeiras escala equipe mista; Corinthians muda o time todo

Apesar de ter perdido vaga no time, o atacante não perdeu a confiança e ainda sonha em renovar seu contrato que termina em 30 de julho. E no treino de sexta-feira ele ainda recebeu o apoio de torcedores que acompanharam o trabalho da equipe.

Sem ser titular desde 20 de maio, na partida contra o Fluminense, Liedson formará dupla de ataque com Romarinho, que começará um jogo pela primeira vez desde que foi contratado: ele só entrou no fim nas duas vezes que foi a campo.

Se o Corinthians terá uma nova dupla na frente, a do Palmeiras também deve ser diferente dos últimos jogos, com Maikon Leite no lugar de Barcos.

No meio-campo, o chileno Valdivia, que voltou a jogar bem na quinta-feira, contra o Grêmio, e só atuou 30 minutos, deve ganhar chance no time no lugar de Daniel Carvalho. Marcos Assunção não vai a campo e Márcio Araújo deve entrar. O zagueiro Henrique, expulso diante do Grêmio, vai ser mantido na função de volante. / D.A.B. e F.H.