Palmeiras escolhe Daniel Carvalho na troca por Pierre

PALMEIRAS. EULLER COMEÇA ESTÁGIO DE TÉCNICO COM SCOLARI

A vontade de Pierre de ficar em Belo Horizonte falou mais alto e o Palmeiras finalmente se acertou com o Atlético-MG. Apesar de não ter sido a primeira opção para a troca pelo volante, o meia-atacante Daniel Carvalho foi o escolhido pelo clube alviverde para finalizar a negociação com os mineiros. Com contrato até o final do ano, o jogador realizou exames médicos ontem e será apresentado oficialmente hoje pela manhã.

Richarlyson, Neto Berola e Bernard eram os nomes escolhidos por Luiz Felipe Scolari para vir em troca de Pierre, que não queria mais voltar para o Palmeiras. O volante ficou chateado com Felipão e com o coordenador técnico Galeano, no ano passado, por ter sido descartado e avisou que preferia seguir na capital mineira.

Richarlyson só não acertou com o Palmeiras por causa da pressão que a diretoria sofreu de conselheiros e torcedores, que não queriam o jogador no clube. E os outros dois atletas cotados não foram liberados pela direção do Galo.

Daniel Carvalho, de 28 anos, tinha contrato com o Atlético-MG até maio, mas o Palmeiras preferiu não esperar pelo fim do vínculo para contar com o jogador de graça - afinal, o clube sabia que não teria mais Pierre e decidiu resolver logo a situação. O volante fechou com o Atlético-MG por três anos.

O Palmeiras tem opção de compra dos direitos de Daniel assim que o atual contrato vencer. "E também vamos ter uma compensação financeira", contou César Sampaio, diretor de futebol do Palmeiras, sem dar mais detalhes a respeito da negociação.

O meia-atacante conheceu o novo clube ontem e realizou trabalho muscular na academia. "Ele (Daniel) tem tudo para ser feliz aqui", contou o goleiro Bruno, que está de volta ao grupo após ter sido emprestado para a Portuguesa durante a temporada 2011. Embora Daniel jogue ofensivamente, o Palmeiras ainda busca um camisa 9, apesar das dificuldades de achar alguém barato e livre no mercado.

Defesa. O zagueiro paraguaio Adalberto Román também realizou exames ontem na Academia de Futebol. Sua apresentação também deve ocorrer na quinta-feira. Ele foi emprestado pelo River Plate até dezembro.