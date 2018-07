Palmeiras espera convencer no 1º jogo

SÃO PAULO - Depois de 10 dias de treinamentos, o Palmeiras tem pela frente o primeiro desafio do ano. E será um desafio de luxo, contra o holandês Ajax, no Pacaembu, a partir das 17 horas. Para Luiz Felipe Scolari e a torcida, no entanto, a partida será mais do que um simples amistoso e já dará para se imaginar o que 2012 lhes reserva.

O time que entrará em campo não será muito diferente daquele que fez feio em 2011. Novidade mesmo apenas a presença do lateral-esquerdo Juninho, contratado do Figueirense e que briga por vaga com Gerley. O jogo também será o primeiro do Palmeiras após a aposentadoria de Marcos. De volta após empréstimo para a Portuguesa, Bruno deve assumir o gol.

Os outros dois reforços do time, o zagueiro paraguaio Adalberto Román e o meia-atacante Daniel Carvalho, ainda não estão prontos para estrear.

A diretoria alviverde segue em busca de mais jogadores. Ontem, o atacante argentino Hernan Barcos, da LDU, disse que foi procurado pelo Palmeiras. O clube paulista não confirmou. E segundo o vice-presidente Roberto Frizzo o meia francês Malouda, do Chelsea, foi oferecido para vestir a camisa alviverde, mas o atleta não teve a aprovação de Felipão.

O treinador está longe de ter em mãos o time que considera ideal. No final do ano passado, pediu contratações - os chamados "camarões" - e avisou que 2012 seria o ano de o Palmeiras brigar forte por títulos. Agora, já admite que terá novamente uma temporada difícil.

Complicado também será suportar o jogo de hoje. Enquanto o Ajax está no meio de sua temporada, o Palmeiras ainda está começando o ano e os jogadores não estão 100% bem fisicamente. "Eles vão ficar com a perna pesada, pois tivemos muito treino físico nesta semana. Mas isso é normal", disse o preparador Anselmo Sbragia.

Quem acompanha os treinos diariamente na Academia de Futebol percebeu a diferença nos trabalhos entre Palmeiras e Ajax. E o time holandês promete força máxima. "Já temos jogo na próxima semana e este amistoso será importante para nós", contou o técnico Frank de Boer.

Para o goleiro Bruno, o time deve encarar a partida seriamente. "É um clássico, como se fosse um jogo de campeonato pra gente", contou. O atacante Ricardo Bueno segue o discurso. "Sabemos que o Ajax tem vários jogadores de seleção. Temos de ter concentração para enfrentar uma equipe de ponta", alertou. "Será ruim começar com uma derrota. Uma vitória agora será fundamental para termos uma boa sequência no ano."

Apesar de o time ainda estar em formação, Bruno avisa que o Palmeiras pode surpreender em 2012. "Nosso grupo não perde nada para ninguém. Temos a base formada e entrosamento, e isso pode ser fundamental neste começo do ano."