Palmeiras espera por classificação sem susto

Mais do que a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, o Palmeiras coloca em xeque sua calmaria na temporada contra o Coruripe. Há tempos o clube não curte tanta tranquilidade, mas os jogadores sabem que tudo pode mudar caso ocorra um tropeço hoje, no Jayme Cintra, em Jundiaí. A chance disto acontecer é pequena, mas os atletas tratam o jogo com muita seriedade.

"Temos de vencer de qualquer jeito", resume Juninho, deixando claro o espírito da equipe. Mas tudo isto é mais uma precaução do que uma preocupação. O fraco time do interior de Alagoas não deve oferecer muito risco aos palmeirenses, embora jogue sem pressão. "Para eles, será o jogo da vida. Então eles vão fazer de tudo para nos vencer", alertou o lateral.

E manter o clima harmonioso neste momento é fundamental, uma vez que no domingo está marcado o clássico contra o Corinthians. Mas ainda com a memória dos tropeços do ano passado, a ordem é pensar em um jogo por vez.

Para evitar qualquer surpresa, a estratégia é ir para cima e tentar resolver o jogo já no primeiro tempo. Mas a equipe alviverde terá uma dificuldade inesperada. Pela primeira vez na temporada não vai poder contar com Daniel Carvalho e Valdivia. O chileno cumpre o segundo jogo de suspensão pela expulsão contra o Corinthians, na última rodada do Brasileiro do ano passado, e ontem Daniel sentiu dores na coxa direita e nem sequer foi relacionado para o jogo.

Mas independentemente disso, a expectativa é de festa para a torcida. Ontem à tarde os ingressos para a arquibancada estavam esgotados. Mais de 13 mil torcedores deverão comparecer ao jogo. E se o time não terá Valdivia e Daniel Carvalho, Barcos está confirmado para o jogo. O novo xodó da torcida espera mais uma vez fazer a diferença, como aconteceu no primeiro jogo, quando mesmo jogando mal e perdendo muitas chances, o Palmeiras venceu por 1 a 0, resultado que permite à equipe jogar pelo empate.

Ontem, Felipão mostrou que pode ousar no jogo de hoje. Durante o coletivo, o treinador começou a atividade no 4-3-3, com Ricardo Bueno no lugar de Daniel Carvalho. Logo depois, tirou o atacante e colocou Patrik, que tem uma característica bem mais defensiva, mas pinta como opção.

Espaço para João Vitor. O fato é que com dois ou três atacantes, quem passa a ter mais espaço e funções em campo é João Vitor. Além de ajudar na marcação, o jogador passa a ser responsável também pela criação das jogadas.

Se a torcida ainda vê o volante com desconfiança, o mesmo não se pode falar de Felipão, que após o jogo contra a Ponte Preta, no sábado, chegou a dizer que ele é o jogador mais importante taticamente no time. Tanto que, sem seus dois meias, o lógico era escalar Pedro Carmona, mas Felipão nem cogita a possibilidade.