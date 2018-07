Palmeiras espera por Felipão, mas só até sexta

"Não temos como aguardar que ele dê a resposta só depois da Copa. A ideia é que tenhamos uma definição antes de acabar a semana", previu o diretor de futebol, Seraphim Del Grande.

O salário, que parecia ser um problema, não é mais. Felipão teria pedido R$ 600 mil por mês, valor pouco acima do que o clube pagava para Muricy Ramalho (R$ 450 mil) e Vanderlei Luxemburgo (R$ 500 mil).

A Traffic já se colocou à disposição para ajudar a arcar com o salário. "O que ele pediu não está fora do que se paga para técnicos tops no futebol brasileiro", disse o dirigente palmeirense.

Felipão quer voltar ao Alviverde e só não disse "sim" por causa da família. Seu filho mais novo, Fabrício, acaba de ingressar na faculdade, em Portugal, e a mulher do treinador, Olga, gostaria de permanecer na Europa. Embora admita a dificuldade na negociação, Seraphim não joga a toalha. "Ele sabe da nossa vontade e ficou de dar uma resposta." Se aceitar, Felipão chegará ao Palmeiras após o Mundial.

Faltam alternativas. Com exceção de Scolari, nenhum outro treinador é unanimidade entre os dirigentes palmeirenses. Adílson Batista, do Cruzeiro, recebeu uma proposta e recusou. Abel Braga foi oferecido, mas acabou colocado como plano B.