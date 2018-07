Palmeiras estreia com poucas novidades

O Palmeiras versão 2013 que estreia na temporada hoje, contra o Bragantino é praticamente o mesmo que caiu para a Série B do Brasileiro no ano passado. A diferença é a postura e a vontade de quem ficou, além da disposição dos reforços.

O técnico também é o mesmo, Gilson Kleina, mas o treinador acredita que os fantasmas e a falta de comprometimento do ano passado ficaram para trás. Apesar da falta de reforços, o novo Palmeiras voltará a dar orgulho para a torcida.

"Esperávamos um elenco maior, mas estou contente pela dedicação na pré-temporada. A maioria dos jogadores participou dos ciclos de treinos e todos os setores fizeram excelente trabalho. Vamos melhorar muito durante a competição e a entrega foi espetacular. Vejo o grupo mais focado e comprometido. Fico esperançoso para um grande ano", disse o treinador.

As caras novas que o torcedor palmeirense poderá ver são o goleiro Fernando Prass e o lateral-direito Ayrton. Além, é claro, de dois volantes bem conhecidos dos torcedores e que voltam de empréstimo para o clube: Wendel e Souza.

Além do discurso e dos novos reforços, alguns fatos fazem com que a esperança de novos tempos seja ainda maior. Riquelme está próximo de ser anunciado como novo reforço do clube e amanhã será realizada uma das mais importantes eleições da história do clube.

"Realmente vivemos um momento especial no clube e tudo que possa nos ajudar, temos de usar", destacou Kleina, que definiu o time com três dos quatro novatos. Só Wendel fica no banco de reservas.

Dois fatos que marcaram 2012 continuam nesta temporada. Valdivia começa o ano machucado. Desta vez se recupera de dores no tornozelo esquerdo. E o atacante Barcos continua como grande esperança de gols e de contrato renovado, já prometeu que fará 28 gols nesta temporada. Hoje é um bom dia para começar a abrir a conta.

Um estranho no ninho. O torcedor palmeirense vai estranhar ao olhar para o gol alviverde. Ao invés de ver um prata da casa, garoto que desde as categorias de base o palmeirense acompanha, verá um goleiro que há menos de um mês estava no Rio e era apenas mais um concorrente. Fernando Prass estreia hoje com um frio na barriga, mesmo com tanta experiência.

"Tenho 34 anos, mas sempre dá uma ansiedade. A gente fica pensando no encontro com os torcedores e em fazer uma grande partida para começar com o pé direito. Respeitamos todos os adversários, mas é sempre importante começar vencendo", analisou o goleiro.

No Bragantino, o técnico Mazola Júnior começa a temporada sem poder contar com três potenciais titulares, todos machucados: o goleiro Gilvan, o lateral-direito Diego Macedo e o volante Serginho.