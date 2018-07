Palmeiras estreia nova casa contra o antigo dono

O Palmeiras estreia hoje sua nova casa nos próximos dois anos e já de cara enfrenta o antigo inquilino. Na Arena Barueri, às 18h30, o time do interino Jorge Parraga pega o Grêmio Prudente (ex-Barueri), que morou no local por seis anos até fevereiro, quando mudou de nome e de cidade.

Para a torcida palmeirense, que em boa parte terá de se deslocar 30 km, faltam motivos para encher o novo lar alviverde. Além do técnico interino, o elenco sem estrelas e a derrota no clássico (1 a 0, para o São Paulo) causam desconfiança. A boa notícia é que o meia Cleiton Xavier teve boa recuperação do entorse no joelho esquerdo e deve jogar.

Com a falta de empolgação, no entanto, o jogo em Barueri é um teste de confiança da torcida no time. "A gente espera que o estádio encha, pois precisamos de apoio nesta hora", diz o lateral Gabriel Silva.

Renovação. Com 19 anos recém-completos, Gabriel Silva ganhou chance no setor esquerdo após a saída de Armero e não decepcionou. A entrada de Parraga, que foi seu técnico no Palmeiras B, facilitou sua chegada ao time principal. "Joguei com ele cinco jogos no Palmeiras B e ele acreditava no meu potencial", diz o garoto.

A falta de alternativas para contratações tem obrigado o clube a investir em jogadores da base. Além de Gabriel Silva, o atacante Vinícius, de 16 anos, pode começar mais uma vez como titular hoje. Segundo Gabriel, eles têm recebido o apoio dos torcedores palmeirenses. "A torcida fica pedido para colocarem os moleques", diz o lateral.

Vinícius diz que o incentivo tem ajudado a dar confiança nos confrontos. "No jogo contra o Grêmio gritaram meu nome e também quando saí contra o São Paulo", afirma o atacante.

Hoje, retornam à equipe os volantes Marcos Assunção e Pierre. Já Edinho cumpre suspensão pelo terceiro amarelo.