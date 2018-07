Palmeiras faz 3 a 0 e volta ao G-4

Diante de um rival que nem de longe lembra a equipe que dominou o primeiro semestre ao conquistar o Campeonato Paulista e a Taça Libertadores da América, o Palmeiras precisou de apenas 45 minutos para vencer o clássico diante do Santos por 3 a 0, ontem, no Pacaembu.

Com o resultado, a equipe palestrina chegou aos 18 pontos e se voltou aos G-4 do Campeonato Brasileiro. O próximo desafio do Palmeiras é diante do Flamengo, domingo, no Pacaembu

O Santos, por sua vez, segue em situação delicada. Desfalcado de suas principais estrelas (Ganso, Neymar e Elano), o time da Vila Belmiro permanece com oito pontos e ameaçado pela zona do rebaixamento. No sábado, também no Paulo Machado de Carvalho, o adversário é o Atlético-MG.

Nos primeiros minutos do clássico o Santos já se mostrava extremamente frágil na articulação. E a consequência desse problema não foi apenas a dificuldade de criar jogadas.

A dificuldade em acertar passes abalava a confiança dos santistas, ao mesmo tempo que dava ao Palmeiras maior tempo de posse de bola. E com ela nos pés, o time de Luiz Felipe Scolari soube aproveitar os espaços deixados pela desarrumada zaga alvinegra.

O lado esquerdo do ataque, por onde passavam Luan e Gabriel Silva, era o mais explorado. E não foi por acaso que as melhores jogadas saíram por ali, como a que resultou no primeiro gol, de Maikon Leite, aos 20 minutos.

O sistema defensivo santista estava confuso. Com a bola em movimento era facilmente envolvido pela velocidade palmeirense, que aproveitava bem a falta de proteção do volante Rodrigo Possebon na entrada da área.

Mas a falta de diálogo era flagrante também nas bolas paradas, uma das principais armas do rival. E foi em um lance previsível - escanteio cobrado com precisão por Marcos Assunção - que o zagueiro Maurício Ramos aproveitou a marcação plantada para ampliar o placar de cabeça, aos 29.

Nem mesmo a insistência do Palmeiras em explorar o lado esquerdo do ataque fez com que os jogadores de Muricy Ramalho identificassem o problema. Bom para o rival, que chegou mais uma vez por ali aos 44. Luan avançou, tocou no meio para Patrick, que se enrolou com a bola. Após o bate-rebate, a bola sobrou mais uma vez para o meia que marcou o terceiro. Um passeio do Palmeiras.

No intervalo, Muricy tentou ajustar a marcação pelo meio. Possebon, que havia recebido algumas broncas por causa do mau posicionamento na marcação, foi sacado do time. Em seu lugar entrou Roger. Com relação ao outro problema, a articulação, Felipe Anderson foi o escolhido. Ele entrou no lugar de Richely.

As mudanças não corresponderam. No segundo tempo o Santos teve mais posse de bola, mas não a transformou em boas oportunidades. O Palmeiras, tranquilo com os 3 a 0, administrou, cenário que manteve o placar até o final.