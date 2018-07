Palmeiras faz mistério para substituto de Vitor Hugo no clássico

O técnico Cuca continua a fazer mistério sobre quem será o substituto do zagueiro Vitor Hugo no clássico de domingo, contra o Corinthians. O Palmeiras treinou nesta quinta-feira sem a presença dos jornalistas e nos poucos minutos de atividade aberta, o trabalho não deu pistas se a vaga no jogo pelo Campeonato Brasileiro vai ficar com Edu Dracena ou Roger Carvalho.

"O Edu e o Roger têm tempo que não jogam, mas estão bem preparados, já fizeram um trabalho físico muito bom. Claro que o ritmo de jogo é diferente, mas são experientes. Fica a critério do Cuca de ver o melhor, se é improvisar com o Thiago Santos", comentou o volante Jean nesta quinta-feira. Vitor Hugo está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Flamengo por 2 a 1, no último domingo, em Brasília.

A atividade desta quinta-feira teve o retorno do lateral-esquerdo Egídio, que se recupera de problema na coxa direita. O jogador foi ao gramado para correr e fazer cruzamentos no treino de finalizações, mas ainda não deve ser escalado para a partida contra o Corinthians.

Fora a dúvida na defesa, Cuca faz mistério também para escolher o companheiro de ataque de Gabriel Jesus e Dudu. Alecsandro, Barrios e Róger Guedes são os cotados. Outra dúvida é para saber quem será o encarregado pela armação de jogadas, Moisés ou Cleiton Xavier.