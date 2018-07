Palmeiras fica 'aliviado' com eliminação da Sul-Americana

SÃO PAULO - A eliminação do Palmeiras na Copa Sul-Americana não poderia ter acontecido em melhor hora. Pelo menos é nisso que acreditam os jogadores do time. Para o elenco alviverde, a derrota por 3 a 0 para o Millonarios e a consequente saída da competição continental não trará problemas ou aumentará a pressão sobre o grupo. Muito pelo contrário.

Agora fora da competição, os palmeirenses admitiram que não estavam empolgados com a ideia de levar paralelamente a tarefa de tentar escapar da zona de rebaixamento do Brasileiro com a de disputar uma competição que exige viagens ao exterior e cujo grande prêmio - a vaga na Libertadores do ano seguinte - o Palmeiras já tem garantido.

"Nós estávamos pensando nesta situação complicada, mesmo porque a Sul-Americana dá vaga para a Libertadores e já temos essa vaga. Vamos pensar só no Brasileirão agora", disse o atacante Betinho.

Opinião semelhante tem o zagueiro Thiago Heleno. "Claro que queríamos ganhar o jogo na Colômbia, mas por outro lado essa eliminação é boa porque agora podemos focar somente o Brasileiro. Seria muito complicado ter de enfrentar essa reta final e viajar. E nós já temos uma vaga na Libertadores, então o título não seria tão importante. Agora teremos mais tempo para descansar e trabalhar só pensando nos nossos jogos."

Apesar de os jogadores adotarem discurso de alívio pela eliminação, o Palmeiras se preocupou com uma eventual má reação da torcida pela derrota em Bogotá. Seis seguranças do clube estavam à espera da delegação para garantir a integridade dos jogadores e da comissão técnica, mas a medida se mostrou exagerada. Não havia grupos de torcedores no aeroporto de Guarulhos para protestar contra o time. A calmaria que a delegação palmeirense encontrou na volta a São Paulo foi encarada como um indício de que a torcida também encara a saída da Copa Sul-Americana mais como algo positivo e não um problema a mais para administrar.

Mas nem todos os palmeirenses sentiram a eliminação na Sul-Americana da mesma forma. Barcos, que já havia criticado bastante a atuação do time logo depois do jogo em Bogotá, voltou a lamentar a forma como o time se comportou na partida.

"Ficamos fora e agora temos que pensar apenas no Brasileiro. Sabemos que o torcedor não quer ver o time cair para a Série B, mas, como todo jogador profissional, não queria perder. Se tivéssemos jogado da melhor maneira que podemos, era impossível perder como perdemos."

Araraquara. A diretoria do Palmeiras também não se mostrou abalada com a queda na Sul-Americana. O presidente Arnaldo Tirone chegou a São Paulo falando mais sobre a luta contra o rebaixamento do que sobre a derrota na Colômbia. E, preocupado com o risco de o time de cair, o cartola já anunciou que o jogo contra o Botafogo será disputado em Araraquara, mais uma vez na Fonte Luminosa.

Tirone disse que gostaria de levar a partida para Presidente Prudente, mas pesou o fato de a cidade ficar a mais de 500 km de distância da Capital.

"Em Presidente Prudente, o Palmeiras sempre jogou bem. É um estádio maior e nós temos uma grande torcida lá. Mas esta é uma questão de logística. Não tem como voltar de avião de Prudente. E, para voltar de ônibus, a viagem é longa, dura sete ou oito horas. É mais arriscado."