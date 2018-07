Palmeiras ganha outra no Canindé

Sob uma persistente garoa, Palmeiras e Atlético-MG disputaram uma partida movimentada ontem à noite no Canindé. A equipe alviverde teve mais determinação e mereceu vencer por 3 a 2. A equipe alviverde continua invicta no estádio da Portuguesa neste Campeonato Brasileiro.

Com a obrigação de tomar a iniciativa, o Palmeiras sentiu a falta de Kleber Gladiador, suspenso, nos minutos iniciais. Dinei nada produzia diante dos três zagueiros do time mineiro, enquanto Luan e Valdivia não conseguiam articular jogadas pelas laterais. Restava, então, o bom e velho recurso da bola parada, que no Brasil já deixou de ser opcional para se transformar em jogada fundamental de muitas equipes, o Palmeiras inclusive.

Por isso, quando apareceu a chance, o time alviverde não desperdiçou-a. Marcos Assunção cobrou falta pela esquerda, a bola pegou efeito e entrou no ângulo esquerdo do goleiro Giovanni, aos 14 minutos. "Vou ser sincero. Eu ia cruzar, mas a bola entrou. Infelizmente, tomamos um gol logo em seguida numa jogada rápida", declarou o volante, ontem capitão da equipe.

E foi uma jogada rápida mesmo, dois minutos em seguida ao gol: Magno Alves ajeitou de fora da área, a bola desviou na zaga e enganou o goleiro Deola. "Nossa proposta é essa mesmo", disse o meio-campista Richarlyson. "Segurar o jogo lá atrás, impedindo o Valdivia de articular jogadas. Estamos fazendo bem nosso papel", disse, após o primeiro tempo.

No intervalo, circulou a informação no Canindé de que o atacante Wellington Paulista pediu para não ser escalado porque está se transferindo para o Grêmio, o que foi confirmado pelo clube gaúcho. Neste caso, é bem provável que o atacante Luan tenha seu empréstimo prorrogado pelo Toulouse, desde que o Palmeiras consiga juntar dinheiro para pagar o clube francês.

No segundo tempo, a estratégia dos dois times não se modificou, pelo menos nos primeiros minutos. O goleiro Deola, que chegou a fazer uma difícil defesa em uma cabeçada do zagueiro Lima na etapa inicial, quase foi surpreendido aos 15 por um chute de Richarlyson, o único jogador a preocupar o técnico Luiz Felipe Scolari.

E, mais uma vez, a bola parada salvou o Palmeiras. Marcos Assunção cobrou falta no meio e o rebote sobrou para Luan chutar para a rede, aos 16 minutos. No lance, os jogadores do Atlético-MG reclamaram de falta.

Nos últimos 15 minutos, o técnico Dorival Júnior decidiu fazer suas três substituições de uma vez. Scolari preferiu colocar Patrik no lugar de Maikon Leite, que passou o jogo escorregando. E o treinador palmeirense se deu bem. Patrik pegou um rebote na área e marcou o terceiro. A resposta do Atlético-MG veio em seguida e Wesley diminuiu. Nos minutos finais, após a exclusão de Felipão, que reclamou do juiz, o Palmeiras mostrou competência para segurar o resultado.