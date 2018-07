Palmeiras liga o alerta e jogadores pedem reação já

O Campeonato Brasileiro de 2002 voltou aos pensamentos dos palmeirenses. Com a crise que assola o clube, o temor de um novo rebaixamento já começa a rondar torcida e jogadores. O experiente Marcos Assunção ligou o alerta e avisou que o time precisa reagir imediatamente.

Antes de ser demitido, Antônio Carlos também cobrava reforços da diretoria - dizia que faltavam jogadores para a equipe suportar as 38 rodadas da competição nacional. Ao sair, foi além e pediu para que os cartolas mudassem sua linha de trabalho e comportamento, deixando as briguinhas pessoais de lado.

Ontem foi a vez de Marcos Assunção alertar os companheiros. O volante viveu na Espanha uma situação parecida com a do Palmeiras de oito anos atrás. Seu final, entretanto, foi mais feliz do que o rebaixado Alviverde. "Passei por algo ruim no Bétis. O campeonato estava começando e fomos deixando tudo para depois, para o jogo seguinte", lembrou. "O tempo passou e, quando vimos, brigávamos para não cair. Temos de ter atenção agora. Se deixarmos para o fim, vai ficar difícil."

O volante deu ainda uma nova versão para a briga que causou as demissões de Antônio Carlos e Robert. Segundo ele, o treinador se irritou por que os jogadores (Robert, Ewerthon e um outro) chegaram atrasados no ônibus que levaria a delegação do hotel carioca para o aeroporto. "Não foi por causa do atraso na concentração", falou.

Técnico. O Palmeiras deve ganhar tempo para tentar convencer Luiz Felipe Scolari a voltar para o Palestra Itália. A diretoria esperava acertar seu futuro treinador nos próximos dias, mas está ficando sem opção e, assim, vai esperar o pentacampeão mundial. Com a eliminação do Cruzeiro na Libertadores, o Palmeiras imaginava que seria fácil tirar Adilson Batista de Belo Horizonte, mas a diretoria do time mineiro prometeu segurá-lo. Uma nova carta não está descartada.