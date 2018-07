Palmeiras lucra com volta de Vagner Love

Não foram apenas os torcedores flamenguistas que vibraram com o acerto do clube com Vagner Love. Apesar de o atacante não ter ido bem na sua última passagem pelo Palmeiras, brigando até com a torcida, o clube alviverde também lucrou com a negociação entre Flamengo e CSKA e vai receber R$ 1,53 milhão.

"Qualquer dinheiro é sempre bem-vindo", comemora o vice-presidente Walter Munhoz, responsável pelas finanças do Palmeiras. "Ainda não sei como foi feito o acordo e se é o Flamengo quem vai nos pagar, mas é esse valor mesmo", conta.

O dinheiro chegará aos cofres do Palestra por dois motivos: por ser o clube formador de Love e também pelo acordo que realizou com o CSKA quando vendeu os direitos do jogador em 2004. Como o Flamengo pagou R$ 18 milhões para contratar o atacante, o Palmeiras ficará com 8,5% deste valor, totalizando R$ 1,53 milhão - 5% por contrato e o resto pelo fato de ter formado o atleta (por esse motivo, Vasco e Bangu também vão dividir 1,5%).

O montante alviverde poderia ser maior, não fosse um acordo que o então presidente Luiz Gonzaga Belluzzo e seus diretores fizeram com o CSKA para trazer Love de volta ao clube em 2009. Para convencer os russos, o Palmeiras aceitou diminuir para metade os 10% a que tinha direito em uma futura negociação. Não fosse isso, o clube receberia hoje R$ 2,43 milhões.

Mesmo assim, o Palmeiras comemora o dinheiro que está para entrar. Afinal, a situação financeira não anda nada boa. O último balancete do clube, apresentado na terça-feira, apontou um prejuízo de mais de R$ 22 milhões em 2011 - cerca de R$ 8 milhões apenas com o departamento de futebol.

De acordo com Walter Munhoz, o Palmeiras ainda vai estudar o que fazer com a grana de Love. "Vamos primeiro receber para depois ver como gastar", afirmou. Apesar das declarações, o clube deve usar o dinheiro para pagar contas, e não mais em contratações.

Com quatro jogadores garantidos e perto de fechar com o lateral-direito Arthur, do São Caetano, o Palmeiras dificilmente trará mais alguém para este início de temporada. Afinal, falta dinheiro e Felipão já conseguiu ao menos um atleta para cada posição: defesa, laterais, meio de campo e ataque.

O trabalho de Arnaldo Tirone, agora, será o de contornar a pressão sobre Roberto Frizzo, que insiste em dizer que só largará o comando do futebol se o presidente mandar. E arrumar um patrocinador para o lugar da Fiat.