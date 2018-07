Palmeiras mantém estilo contra Lusa pelo Campeonato Paulista

SÃO PAULO - Ao dizer que "jogamos o suficiente para vencer na estreia", Marcos Assunção deixa claro que o Palmeiras ainda precisa melhorar muito para sonhar com títulos em 2012. Bem verdade que o time começou o Campeonato Paulista com vitória, mas o que se viu contra o Bragantino no domingo foi uma equipe com os mesmos defeitos e acertos de 2011. E o panorama não deve ser muito diferente do que será visto nesta quarta-feira, às 22h (de Brasília, com transmissão ao vivo da rádio Estadão ESPN), no Pacaembu, contra a Portuguesa.

A temporada passada foi bem distinta para os dois times. Ao menos no final do ano. Enquanto o Palmeiras sofreu com maus resultados, com críticas da torcida e desencontros da diretoria, a Lusa só fez festa com o título da Série B do Brasileiro. Agora o panorama mudou. Mas está muito cedo para dizer o que 2012 reserva para as equipes.

Depois de tanta vibração, a Portuguesa caiu logo na estreia no Estadual, ao perder para o Paulista por 2 a 0 no Canindé, e promete um futebol alegre, marca de 2011. E o Palmeiras, mesmo sem uma atuação de gala, fez 2 a 1 no Bragantino fora de casa.

O time de Luiz Felipe Scolari, porém, ainda está em formação. Dos reforços, apenas Juninho começará jogando, na lateral-esquerda. Os outros três contratados vieram para ser titular, mas não estão prontos: Daniel Carvalho ficará no banco, o zagueiro Román e o atacante Barcos ainda não podem atuar. Felipão, suspenso, fica mais uma vez nas tribunas. O auxiliar Flávio Murtosa comanda o time.

Com uma formação quase idêntica à de 2011, Felipão mantém o mesmo estilo de jogo. Enquanto o time se baseia nas bolas paradas e cruzamentos de Assunção e na habilidade de Valdivia, o ponto negativo é a instabilidade da defesa e a falta de pontaria do ataque - Ricardo Bueno foi mal na última partida, mas deve ser mantido entre os titulares.

Assunção, no entanto, tenta minimizar a sua importância para a equipe para não menosprezar os companheiros.

"Se eu faço um gol de falta ou de um cruzamento não quer dizer que o Palmeiras é dependente do Marcos Assunção", avisou o volante. "Eu não penso assim, só trabalho para ajudar."

EL MAGO CONFIANTE

Assim como o volante, Valdivia é o outro jogador do grupo no qual a torcida deposita esperança. E confiança é justamente o que não falta ao chileno. "É mais uma oportunidade para mostrar ao torcedor que eu sei jogar bola", declarou o meia, um dos destaques do time no amistoso contra o Ajax (1 a 0) e contra o Bragantino.

Recuperado de lesões e pronto para ter um 2012 diferente, sem tantas polêmicas, Valdivia promete empenho para não deixar que o ano seja novamente marcado por conquistas rivais.

"É difícil ver o Corinthians e o Santos serem campeões e não a gente. Mas temos de trabalhar e se esforçar mais", disse. "Vejo um bom ambiente aqui e estou sentindo que vamos ter uma boa temporada."

PALMEIRAS - Deola; Cicinho, Henrique, Leandro Amaro e Juninho; Márcio Araújo, Marcos Assunção, Tinga e Valdívia; Luan e Ricardo Bueno. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

PORTUGUESA - Weverton; Luís Ricardo, Leandro Silva, Renato e Marcelo Cordeiro; Léo Silva, Boquita, Henrique e Edno; Rodriguinho e Vandinho. Técnico: Jorginho.

Árbitro - Leonardo Ferreira Lima; Horário - 22 horas (de Brasília); TV - Pay-per-view; Rádio - Estadão ESPN (AM 700/FM 92,9); Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.