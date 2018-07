Palmeiras minimiza ofensas de Felipão

As ofensas e os palavrões que Luiz Felipe Scolari dirigiu à imprensa após o empate do Palmeiras com o Atlético-MG (1 a 1, em Minas) não foram episódio inédito - nem o mais grave na carreira do técnico. Mas repetiram o destempero já mostrado por Felipão após a derrota no clássico com o Corinthians (1 a 0), que causou desgaste desnecessário no clube. Para evitar bater de frente com o vitorioso técnico, no entanto, a diretoria alviverde optou por minimizar o episódio.

Os dirigentes garantem que foi a arbitragem confusa na Arena do Jacaré o motivo da hostilidade de Felipão às perguntas na coletiva de imprensa após o jogo - o técnico chamou de "palhaços" alguns repórteres presentes e abandonou a entrevista com palavrões. "Foi uma reação natural, depois das coisas que aconteceram. É difícil não ter. Nós (da diretoria) tivemos a mesma reação, mas ele mostra mais", diz Antônio Carlos Corcione, membro do conselho gestor. "É a somatória de coisas."

Corcione evitou, porém, comentar se haverá medidas para que o técnico evite expor publicamente seu destempero. "É algo natural, não há problema. Mas é o departamento de futebol que vai dizer."

No desembarque da delegação ontem, no Aeroporto de Congonhas, o diretor de futebol Wlademir Pescarmona adotou a mesma estratégia. "É parte do jogo. O Palmeiras foi roubado, garfado, e ele reagiu", disse o diretor.

A diretoria vai entrar com representação oficial na Conmebol para protestar contra a arbitragem do carioca Marcelo de Lima Henrique, que voltou atrás na marcação de um pênalti para o Palmeiras e assinalou outro inexistente para os mineiros.

Questão de risco. O destempero de Felipão em Minas, porém, foi provocado pelas perguntas sobre Valdivia. Mesmo motivo que o havia levado a esbravejar palavrões depois do clássico do último domingo, no Pacaembu,

O técnico não admite que assumiu risco ao colocar em campo o chileno contra Corinthians e Atlético-MG. Nas duas partidas, Valdivia atuou por menos de 30 minutos e teve de ser substituído por causa de insistentes dores na coxa esquerda, causadas por uma fibrose.

Em ambos os casos, Felipão teve apenas a palavra final na decisão de colocar o meia em campo, tomada por comissão médica, departamento médico e jogador. Valdivia pediu para jogar e foi liberado pelo médico Otávio Vilhena. Todos sabiam que havia risco e decidiram arriscar, em jogos importantes da equipe. "Havia necessidade que jogasse, eram partidas importantes", diz Vilhena. "Depois de tudo o que aconteceu fica fácil falar. É difícil cortar um atleta que pede para jogar e está se sentindo bem."

A previsão agora é de que Valdivia volte em duas semanas, no duelo de volta com o Atlético-MG pela Sul-Americana "Jogador é assim, quer jogar sempre. Eu tentei...", lamentou ontem o meia. "Agora vou tratar, recuperar e tentar voltar contra o Atlético (no dia 10, no Pacaembu)."

Ontem, Felipão foi absolvido das ofensas ao juiz no clássico com o São Paulo e vai comandar o time amanhã contra o Goiás, em Barueri, pelo Brasileiro.