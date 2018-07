Palmeiras não encanta, mas volta a vencer na Copa SP

A equipe alviverde não apresentou um bom futebol e se aproveitou da vantagem numérica conquistada pela expulsão do volante Emerson, do Rondonópolis, aos 39 minutos do segundo tempo. O Palmeiras voltou mais ofensivo para o segundo tempo e chegou à vitória com gols de Luiz Gustavo, João Denoni e Diego.

O primeiro foi logo aos 2 minutos. Após escanteio cobrado na área, Hugo ajeitou para Luiz Gustavo abrir o placar. João Denoni, aos 10, marcou um golaço, com um chute da intermediária, para fazer 2 a 0. Quando a chuva já caía forte sobre a Fonte Luminosa, Lima desceu pela esquerda e só rolou para Diego mandar para o gol vazio e fechar a contagem.