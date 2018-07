Palmeiras nega ter recebido propostas por Gabriel Jesus

O Palmeiras nega ter recebido propostas para negociar o atacante Gabriel Jesus. O diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos, garantiu não estar com negociações em andamento, apesar das especulações na Europa sobre investidas pelo jogador de 19 anos. O jornal espanhol Sport, de Barcelona, publicou na edição deste domingo que o time catalão fez uma proposta de R$ 78,3 milhões por Gabriel Jesus. Mattos explicou que o atacante comunicou ao técnico Cuca e à diretoria a vontade de permanecer no Palmeiras pelo menos até o fim do ano. "O Gabriel já falou para a gente que não quer sair. A ideia é a manutenção de todos", afirmou.

Gabriel Jesus tem 30% dos direitos econômicos pertencentes ao Palmeiras. O restante está repartido entre o atacante e empresários. O contrato com o clube prevê uma multa rescisória menor caso a proposta venha de cinco times europeus: Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United, Bayern de Munique e o Barcelona. Nesses casos, o valor a ser pago reduz de R$ 154 milhões para R$ 92 milhões.

"Nenhuma proposta, nenhuma conversa direta. Se for levar em consideração as ligações pelo Gabriel e por outros jogadores, aí é um caminhão de pessoas dizendo que vai ter isso e aquilo", disse Mattos. O jogador já foi alvo de interesse de clubes italianos, como a Juventus. O assédio faz o Palmeiras admitir o risco de ceder às propostas, mesmo com a vontade de segurar Gabriel Jesus. "Nunca dá para saber o dia de amanhã. Nem para saídas e nem para uma possível chegada", comentou o dirigente do Palmeiras.