Palmeiras pede anulação do jogo

O Palmeiras vai até o fim na luta para tentar anular o jogo contra o Internacional. Ontem, a diretoria conseguiu reunir provas e entrou com recurso na CBF pedindo a impugnação do jogo disputado no último sábado. A diretoria sabe que será difícil reverter a derrota por 2 a 1, em Porto Alegre, mas promete ir até as últimas consequências para conseguir uma nova partida.

Desde sábado, o clube tenta juntar provas que demonstrem que o delegado da partida, Gerson Baluta, teria informado ao quarto árbitro, Jean Pierre Gonçalves Lima, de que Barcos fez o gol de mão e este teria comunicado ao árbitro Francisco Carlos Nascimento, o que é proibido.

"Não conseguimos nenhuma imagem que demonstre isso, mas temos provas testemunhais", explicou o diretor jurídico do Palmeiras, Piraci Oliveira.

Na súmula, o juiz disse que não ocorreu nada de anormal durante a partida. Entretanto, o procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Paulo Schmidt, disse ao Estado que a súmula publicada não é completa.

"A versão eletrônica é reduzida. Na original, o juiz tem de relatar na súmula que houve a paralisação, explicar a confusão e os motivos dos minutos de acréscimos. Se não tiver essas informações, ele (árbitro) pode ser denunciado", disse o procurador, que aguarda o recebimento do documento.

Em entrevista ao site Justiça Desportiva, o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Aristeu Tavares, disse que o árbitro foi corretíssimo e criticou o Palmeiras. "O Palmeiras quer, talvez através de seu desespero, buscar a mudança do foco. Entendo que deva focar nos aspectos técnicos de treino, na construção de mais eficiência, tentando com meios lícitos sair da situação na qual se colocou desde o início do campeonato."

O julgamento do caso será no dia 8. Ontem, o presidente do Palmeiras, Arnaldo Tirone, se reuniu com o presidente da CBF, José Maria Marín, e com o presidente da FPF, Marco Polo Del Nero, pedindo maior atenção com a arbitragem em jogos do Palmeiras.

E Barcos disse ontem que o delegado da partida ironizou o Palmeiras durante a confusão. "O delegado falou que se a CBF não o escalasse mais, ele ficaria tranquilo por já ter prejudicado o Palmeiras." A reportagem tentou contato com Baluta, mas ele não retornou as ligações.

Barcos explicou que colocou a mão na bola por ter sido puxado pelo zagueiro Índio e desabafou. "Tudo isso atrapalha, porque quando estamos sendo roubados, ficamos p... e querendo matar todo mundo." (COLABOROU LEONARDO MAIA)

