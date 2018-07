Palmeiras pede uma mãozinha ao Corinthians

Nas últimas rodadas dos Brasileiros de 2009 e 2010, uma série de acusações de corpo mole para prejudicar clubes rivais tomou conta do futebol. Afinal, o Corinthians não se esforçou para vencer o Flamengo, em 2009? E no ano seguinte, São Paulo e Palmeiras só assistiram o Fluminense vencer os jogos em Barueri? Para acabar com o "jogo de entrega", desde o ano passado a CBF só coloca clássicos nas rodadas derradeiras da competição. Mas quis o destino que mais uma vez Palmeiras e Corinthians entrem em campo no mesmo dia e horário, um dependendo do resultado do outro - no caso, o Alviverde é que torce por uma vitória de seu maior rival. Enquanto em Araraquara o Palmeiras lutará para vencer o Cruzeiro, no Pacaembu o Alvinegro pode lhe estender a mão contra o Bahia. Explica-se: são seis pontos de diferença entre baianos e palmeirenses e que podem cair para três, caso os dois paulistas vençam. Nos dois clubes, ninguém acredita que os corintianos entrarão em campo para perder. "Não acredito que um time entregue um jogo para prejudicar o outro. Nunca vi isso e, se ver, tenho que largar o futebol. Acho que o Corinthians tem todo o direito de poupar um ou outro jogador, porque faz parte da programação deles, que vão jogar um Mundial", diz Gilson Kleina. No Corinthians, o discurso é semelhante. "Somos time grande, não há possibilidade de ninguém entregar o jogo", disse o vice-presidente Luis Paulo Rosenberg.