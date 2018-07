Palmeiras perde no Sul e se complica

Dessa vez, não bastou só a vontade. O Palmeiras perdeu de virada por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio, e a empolgação das duas vitórias seguidas no Brasileirão deu lugar a nova frustração, em um jogo onde o Alviverde desperdiçou três chances claras de gol. Mais: quando o time já estava atrás no marcador, viu o que seria o empate ser anulado em um lance cheio de polêmica.

A história do jogo que marcou a 19.ª derrota do Palmeiras no campeonato poderia ter sido outra se aos 17 minutos do segundo tempo a arbitragem não tivesse feito uma lambança em um lance simples. Após escanteio cobrado por Marcos Assunção, o argentino Barcos esticou o braço e mandou a bola para o gol e o árbitro Francisco Carlos Nascimento validou o lance, mas parou o jogo por mais de cinco minutos.

Após ser avisado pelo delegado da partida, Gerson Baluta, (que teria conversado com repórteres de TVs), e pelo quarto árbitro, Jean Pierre Gonçalves Lima, o árbitro anulou o lance, para revolta dos palmeirenses, que afirmam que houve influência externa.

De volta ao início do jogo, o técnico Gilson Kleina resolveu apostar em uma formação mais ofensiva, com um time mais leve, que tocava bem a bola. Mas para isso, abriu mão da marcação no meio. João Denoni teve que se virar sozinho, já que Marcos Assunção e Wesley ainda não tem condições físicas para defender e atacar com qualidade e Patrick Vieira não sabe marcar.

E para piorar ainda mais a situação do Palmeiras, Artur fez uma partida para ser esquecida. Errou tudo que tentou fazer e falhou feio nos dois gols do Inter, que percebeu a falha e explorou em todo o primeiro tempo as jogadas em cima do lateral.

Nos dez primeiros minutos, o Palmeiras apostava nos contra-ataques. E foi justamente desta forma que o Alviverde chegou pela primeira vez no ataque, com Patrick Vieira, que recebeu passe de Luan, partiu sozinho e chutou em cima do goleiro.

A partir daí, só deu Palmeiras e o time não demorou para abrir o placar. Aos 21, Marcos Assunção cobrou escanteio, Henrique desviou no primeiro pau e Luan abriu o placar, de cabeça.

O jogo parecia que estava sob controle da equipe alviverde. Mas começava ai o pesadelo chamado Artur. Ao 33, ele tentou dominar uma bola no peito, se atrapalhou sozinho e deixou a bola livre para Rafael Moura, que tocou para Guiñazú. O argentino chegou pela direita, cruzou, Forlán desviou de cabeça para Fred deixar tudo igual.

Quatro minutos depois, Artur teve a chance de se redimir da péssima partida. Driblou Kleber, entrou na área e sozinho, na frente de Muriel, chutou fraquinho, nas mãos do goleiro.

No segundo tempo, o Inter começou em cima e novamente explorou as jogadas em cima do lateral. Foi assim que conseguiu a virada, aos 10. D'Alessandro saiu livre pela esquerda e cruzou para a área onde Rafael Moura, sozinho, mandou para as redes.

Com a virada, o Palmeiras foi para cima e aos 17 minutos vem a maior polêmica do jogo. A paralisação e a incerteza atrapalhou demais o Alviverde, que depois disso se desesperou quando a bola voltou a rolar. Kleina colocou Maikon Leite e Juninho nos lugares de Wesley e Leandro, respectivamente, mas foi em vão.

Agora, o desafio de Kleina nos próximos dias é não deixar a derrota abalar ainda mais o elenco.