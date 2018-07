Palmeiras perde Patrik, lesionado, por um mês

Um dos destaques do Palmeiras na temporada, o jovem Patrik vai ficar um mês sem jogar. "Ele sofreu lesão na coxa esquerda no treino de quarta-feira e deve ficar cerca de 30 dias parado", explicou o médico Otávio Vilhena.

Patrik é um dos jogadores que mais elogios tem recebido de Luiz Felipe Scolari. O treinador chegou a dizer que, mesmo com Valdivia e Lincoln prontos para atuar, dificilmente tiraria o jovem da equipe. Foi de Patrik o belo passe para Kleber anotar o gol da vitória contra o Santos, domingo, na Vila Belmiro. Caso o Palmeiras chegue à final do Estadual, o meia estará pronto para as partidas decisivas.

Sem Patrik, Felipão deve escalar Lincoln e Valdivia juntos pela primeira vez no ano, neste sábado, contra o Grêmio Prudente, no Canindé. O chileno, que não atua desde 16 de março, contra o Uberaba, já avisou que está recuperado da lesão na coxa e pronto para voltar.

Valdivia será a única novidade do time de sábado. Nesta quinta, o preparador de goleiros, Carlos Pracidelli, contou que Marcos ainda não está 100%. "Estamos fazendo tudo com cuidado, mantendo seu trabalho tranquilamente", declarou. "Não tenho pressa com o Marcos."

Além de Patrik, Rivaldo, Kleber e Cicinho não jogam no Canindé, suspensos. Vinícius deve ganhar vaga no ataque alviverde.

