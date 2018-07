Palmeiras pode ir à Fifa para ter Martinuccio

SÃO PAULO - A briga pelo meia-atacante Martinuccio deve terminar na Fifa. O jogador realizou nesta segunda-feira exames médicos no Fluminense e, se fechar com o clube carioca, vai ver o Palmeiras acionar a entidade para fazer valer o pré-contrato assinado com o atleta.

"A gente tem de cobrar e exigir o contrato que a gente tem assinado", disse o presidente Arnaldo Tirone. "Já foi registrado na Fifa e também notificamos os outros times interessados, porque existe uma multa por força deste pré-contrato."

De acordo com o Palmeiras, a multa para a quebra de acordo é de R$ 50 milhões. A chegada do argentino ao clube está prevista para dia 2.

Além disso, o Palmeiras diz que o atleta pode sofrer punições da Fifa, caso feche com um outro clube.

O Flu já dá o acordo com Martinuccio como certo, e espera anunciá-lo até quarta-feira. O contrato do atleta com o Peñarol, que era contra a negociação com o Palmeiras e reclama por não ter ficado sabendo dela, termina no dia 1.º.

Nesta segunda, o clube paulista apresentou o zagueiro Henrique, com quem fechou contrato de um ano por empréstimo.

Já o meia Valdivia é aguardado para o treino desta terça à tarde, após a eliminação da seleção chilena na Copa América. Ele, no entanto, deve ficar fora do jogo de quarta, contra o Flamengo.

O volante Felipe Melo foi oferecido ao clube, mas não deve chegar a um acordo.

Também nesta segunda, a Justiça não acatou o pedido do Ministério Público, que pedia a paralização das obras na Arena Palestra.

